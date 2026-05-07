Εγκλωβίστηκε σε εσωτερικό ασανσέρ σπιτιού στην Κηφισιά.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα σε αμαξίδιο έχασε τη ζωή της, όταν εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ οικίας στην Κηφισιά.

Η γυναίκα, περίπου 84 ετών, εγκλωβίστηκε σε εσωτερικό ασανσέρ οικίας, επί της οδού Φοίβου, στην Κηφισιά. Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο την απεγκλώβισαν, αλλά δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η γυναίκα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στον θάλαμο και την πόρτα του ασανσέρ. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

