Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα γραμμή που θα συνδέει τη Βόρεια Αττική.

Ανάσα στη δημόσια συγκοινωνία της Βόρειας Αττικής αναμένεται να δώσει η νέα λεωφορειακή γραμμή 510, η οποία θα συνδέει την Κηφισιά με τον Ωροπό.

Η γραμμή 510 «Ζηρίνειο-Μαρκόπουλο-Σκάλα Ωροπού», σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα τεθεί σε λειτουργία την Κυριακή 19 Απριλίου.

Η νέα γραμμή θα καλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο στάσεων και διέρχεται από σημαντικές περιοχές της Βόρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού, διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.

Δρομολόγια Χειμερινής Περιόδου

Δευτέρα έως Σάββατο

Από Ζηρίνειο: 06:30, 14:40, 16:25

Από Ωρωπό: 06:30, 08:00, 16:10, 18:00

Κυριακή

Από Ζηρίνειο: 10:35, 15:45

Από Ωρωπό: 11:50, 16:00

{https://www.facebook.com/oropos.gov.gr/posts/pfbid02rRXuVFiScKLRVaBjuTyDsb3ZkVWqfLmAmgxkbEF6PDSp1UEhkf7xJmhVyX4BgWJJl}

Στάσεις

προς Σκάλα Ωρωπού:

Αφετηρία

Ζηρίνειο

Πλατεία Κηφισιάς

Οθωνος

Μάρκετου

Κανάρη

Σαρανταπόρου

Φάρος

Ερυθραία

Διασταύρωση

Σχολείο

Καστρί

Αντιγόνης

Φόρος

4η Εκάλης

5η Εκάλης

6η Εκάλης

7η Εκάλης

Πλατεία Κέννεντυ

Πλατεία Βασ. Παύλου

Πλατεία Ηφαίστου

Νάρκισσος

Πλατεία Νάρκισσου

Αγία Παρασκευή

Ζάννειο

Δροσιά

Αρσάκειο

Άγιοι Θεόδωροι

Βαρβάρεσου

Ο.Τ.Ε.

Παναγίτσα

Μπαρμπαλάμπρου

Μαραθώνος

Πλατεία Αγ. Στεφάνου

Σίδερα

1η Κρυονερίου

2η Κρυονερίου

3η Συν. Ποντίων

4η Συν. Ποντίων

5η Συν. Ποντίων

Πλατεία Κρυεμαδή

Νέο Τέρμα

Φυτώρια

Οινοποιείο

1η Σ.Ε.Α.Δ.

1η Κόμβος Πολυδενδρίου

1η Κόμβος Μαρκόπουλου

1η Κοιμητήριο

1η Κοινότητα Μαρκόπουλου

1η Πλατεία Μαρκόπουλου

1η Πνευματικό Κέντρο

1η Πηγάδι

1η Θέαλος

1η Γεφυράκι

1η Φάρος

1η Παραλία

1η Καρβουνόσκαλα

Μώλος Νέων Παλατίων

1η Πλατεία Ηρώων

Αφετηρία (Σκάλα Ωρωπού)

προς Κηφισιά: