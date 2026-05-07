Υπάρχει η «προοπτική» για συνομιλίες με τον Πούτιν.

Οι ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καθώς οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες απογοητεύονται ολοένα περισσότερο από τις διαπραγματεύσεις υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Κόστα δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχει «δυνατότητα» ώστε η ΕΕ να διαπραγματευτεί με τον Ρώσο πρόεδρο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ένωση έχει τη στήριξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Συζητάω με τους 27 ηγέτες για να δούμε τον καλύτερο τρόπο να οργανωθούμε και να καταλάβουμε τι χρειαζόμαστε ουσιαστικά, προκειμένου να συνομιλήσουμε με τη Ρωσία, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε αυτό», είπε ο Κόστα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τον προηγούμενο μήνα στη Σύνοδο της Κύπρου, ο Ζελένσκι «μας κάλεσε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να συνεισφέρουμε θετικά για διαπραγμάτευση».

Η πάγια θέση της ΕΕ είναι να αντιτίθεται σε συζητήσεις ή αποφάσεις σχετικά με την Ουκρανία, χωρίς την εμπλοκή του Κιέβου. Όμως, πολλοί ηγέτες φοβούνται ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία, για τον τερματισμό του πολέμου, έχουν κάνει μικρή πρόοδο, ενώ άφησαν την ΕΕ επικίνδυνα παραγκωνισμένη και ευάλωτη στο να αναγκαστεί να δεχθεί μια συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί.

Ο Κόστα είπε πως οι Βρυξέλλες «θα αποφύγουν να διαταράξουν τη διαδικασία» υπό την ηγεσία του Τραμπ, ενώ παραδέχθηκε πως δεν υπάρχει σημάδι από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να καθίσει στο τραπέζι με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της Ένωσης. «Ναι, υπάρχει η δυνατότητα (διαπραγμάτευσης με τον Πούτιν)», είπε ο Κόστα σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. «Αλλά, προς το παρόν, κανένας δεν έχει δει σημάδι από τη Ρωσία ότι θέλουν ουσιαστικά να εμπλακούν σε σοβαρές διαπραγματεύσεις», συμπλήρωσε.

Από το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι έγινε η συζήτηση με τον Κόστα, αλλά σημείωσαν πως αυτό θα πρέπει να συντονιστεί με τρόπο που δείχνει μια ενωμένη ευρωπαϊκή φωνή και να μπορεί να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία. Κάποιοι ηγέτες της ΕΕ, ανάμεσά τους ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ, έχουν αναφερθεί στην προοπτική απόπειρας να ανοίξει ένα κανάλι για συνομιλίες με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, άλλοι λένε πως δεν υπάρχει συναίνεση ανάμεσα στους 27 για το ποιος θα πρέπει να οριστεί να μιλήσει εκ μέρους της Ένωσης, πότε θα πρέπει να γίνει μια νέα προσπάθεια και ποια θα είναι η προσέγγιση προς τον Πούτιν.

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι δήλωσε πως ο Ρούστεμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, έφτασε στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τους ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, ανάμεσά τους ο Στιβ Γουίτκοφ. Στόχος η «αναζωογόνηση» της διπλωματικής διαδικασίας, που έχει μείνει πίσω από τη στιγμή που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η τελευταία τριμερής συνάντηση ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου.