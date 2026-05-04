Μία ασυνεννοησία επικρατεί στο θέμα της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός στη Ρωσία, με τους Πούτιν και Ζελένσκι να ανακοινώνουν άλλες ημερομηνίες.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε μονομερή, διήμερη εκεχειρία στις εχθροπραξίες στην Ουκρανία μεταξύ 8 - 9 Μαΐου, τις ημέρες που η Μόσχα δηλαδή πραγματοποιεί τους ετήσιους εορτασμούς της Ημέρας Νίκης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε τη δική του εκεχειρία. Σε ανάρτησή του Ουκρανός πρόεδρος, αναφέρει ότι «Από σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη έκκληση προς την Ουκρανία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής μιας διακοπής των εχθροπραξιών που ισχυρίζονται στα ρωσικά social media. Πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο πολύτιμη από κάθε επετειακή «γιορτή». Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνουμε ένα καθεστώς εκεχειρίας που ξεκινά στις 00:00 της νύχτας 5 - 6 Μαΐου].

Προσθέτει ακόμα πως «έφτασε η ώρα οι ρωσικές ηγετικές δυνάμεις να λάβουν πραγματικά βήματα για να τερματίσουν τον πόλεμό τους, ειδικά δεδομένου ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας πιστεύει ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει παρέλαση στη Μόσχα χωρίς τη καλή θέληση της Ουκρανίας».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε για πρώτη φορά την εκεχειρία την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Διοικητή των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει κηρυχθεί εκεχειρία από τις 8 έως τις 9 Μαΐου 2026. Ελπίζουμε ότι η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει το παράδειγμά της», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στην κρατική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων MAX.

Απείλησε ωστόσο πως «εάν το καθεστώς του Κιέβου επιχειρήσει να εφαρμόσει τα εγκληματικά του σχέδια να διαταράξει τον εορτασμό της 81ης επετείου της Νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσουν μία μαζική πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου, ως αντίποινα».

Προειδοποιεί επίσης «τον άμαχο πληθυσμό του Κιέβου και τους υπαλλήλους ξένων διπλωματικών αποστολών για την ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη άμεσα».