Ο δράστης των επιθέσεων σε Κηφισιά και Ν.Ερυθραία προσέγγιζε τα θύματα και στη συνέχεια τους πετούσε πέτρες.

Ο φόβος και ο τρόμος περαστικών έχει γίνει στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος κινούμενος με τη μηχανή του εντόπιζε τα υποψήφια θύματά του και στη συνέχεια τους πετούσε πέτρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ALPHA, ο άνδρας, που καταγράφεται ως διανομέας, φέρεται να προσέγγιζε γυναίκες και στη συνέχεια τους πετούσε πέτρες στο πρόσωπο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί έξι περιστατικά, πέντε σε βάρος γυναικών.

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (03/05) επί της οδού Τατοΐου.

«Σταμάτησε ένα μέτρο από την γυναίκα μου στον δρόμο και της πέταξε μία πέτρα μεγάλη. Έχει σπάσει πέντε δόντια, έχει θλαστικά τραύματα στο άνω και στο κάτω χείλος, έχει αιμάτωμα στο σαγόνι, είναι σε άσχημη κατάσταση», ανέφερε ο σύζυγος του ενός θύματος.

Βάσει των τελευταίων πληροφοριών, ο οδηγός της μηχανής και δράστης των επιθέσεων βρίσκεται στα χέρια των Αρχών.