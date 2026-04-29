Από την επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Τετάρτης στο Λονδίνο, τραυματίστηκαν δύο άτομα της εβραϊκής κοινότητας.

Η επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green στο βόρειο Λονδίνο αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί πλέον ερευνούν εάν η επίθεση στόχευε σκόπιμα την εβραϊκή κοινότητα. Μιλώντας έξω από τη Σκότλαντ Γιαρντ την Τετάρτη, ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ δήλωσε πως «Αυτό έχει πλέον κηρυχθεί επίσημα ως τρομοκρατική ενέργεια. Οι εξειδικευμένες ομάδες αστυνομικών μας συνεργάζονται με τη Μητροπολιτική Αστυνομία για να προχωρήσουν γρήγορα αυτή την έρευνα και να διαπιστώσουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Συνεργαζόμαστε επίσης με τους εταίρους μας στις υπηρεσίες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια πλήρη εικόνα των πληροφοριών και ένα από τα σημεία έρευνας είναι εάν αυτή η επίθεση στόχευε σκόπιμα την εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο.

Ο επίτροπος επαίνεσε το θάρρος των αστυνομικών και των πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο, και βοήθησαν τη στιγμή της επίθεσης.

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

«Στις 11:16 π.μ. σήμερα το πρωί, δύο άνδρες, ηλικίας 76 και 34 ετών, δέχτηκαν επίθεση στην Λεωφόρο Highfield στο Barnet. Υπέστησαν τραύματα από μαχαίρι στην επίθεση και τώρα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό δέχτηκαν επίσης επίθεση, η οποία οδήγησε στη χρήση taser και στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα. Συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας και παραμένει υπό κράτηση. Και η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία ηγείται τώρα της έρευνας» εξήγησε.

Αναφερόμενος στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου είπε πως «αυτή η κοινότητα είναι ισχυρή, αλλά είναι εξαιρετικά ανήσυχη τώρα για να δει και να ακούσει τι έχει συμβεί σήμερα, ιδιαίτερα μετά από άλλα περιστατικά τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτή η ανησυχία θα γίνει αισθητή όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και σε κοινότητες και σπίτια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία και οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα κινητοποιούνται για να παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη και να καθησυχάσουν τον κόσμο».

Η στιγμή της επίθεσης

Με ιστορικό βίας ο ύποπτος

Ο ύποπτος της επίθεσης είχε «ιστορικό σοβαρής βίας και προβλημάτων ψυχικής υγείας», δήλωσε ο επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Μιλώντας στο σημείο εν μέσω παρισταμένων που τον καλούσαν να παραιτηθεί φωνάζοντας «ντροπή σου», ο Μαρκ Ρόουλι δήλωσε πως «ο 45χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας και παραμένει υπό κράτηση μετά από έλεγχο στο τοπικό νοσοκομείο. Έχει ιστορικό σοβαρής βίας και προβλημάτων ψυχικής υγείας και η έρευνα συνεχίζεται. Οι μου σκέψεις είναι δίπλα στους δύο Βρετανούς Εβραίους, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση ενώ ασχολούνταν με την καθημερινότητά τους, κάτι που θα έπρεπε να μπορούν να κάνουν ελεύθερα και με ασφάλεια στην τοπική τους κοινότητα. Θέλω επίσης να αποτίσω φόρο τιμής στους αστυνομικούς μου, οι οποίοι ήταν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και των οποίων οι ενέργειες αναμφίβολα απέτρεψαν περαιτέρω τραυματισμούς και έσωσαν ζωές.

»Πριν έρθω εδώ σήμερα, συναντήθηκα μαζί τους. Είναι εξαιρετικοί. Αντιμετώπισαν έναν άνδρα που πίστευαν ότι ήταν τρομοκράτης, ο οποίος αρνήθηκε να δείξει τα χέρια του, ήταν βίαιος και συνέχισε να αποτελεί σαφή απειλή. Δεν ήταν ένοπλοι αστυνομικοί και φοβόντουσαν ότι έφερε εκρηκτικό μηχανισμό. Χρησιμοποιώντας μόνο την εκπαίδευσή τους, το θάρρος τους και τα taser τους, κατάφεραν να τον συλλάβουν, ενώ εκείνος συνέχιζε να προσπαθεί να τους επιτεθεί για να τους μαχαιρώσει. Θα σας πουν ότι απλώς έκαναν τη δουλειά τους, αλλά χωρίς το θάρρος τους, φοβάμαι να φανταστώ ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

«Τα λόγια δεν είναι πλέον αρκετά»

Τα λόγια καταδίκης δεν είναι πλέον αρκετά, δήλωσε ο αρχιραβίνος μετά την επίθεση με μαχαίρι κατά των δύο Εβραίων στο βόρειο Λονδίνο.

Ο Ephraim Mirvis χαρακτήρισε τον αντισημιτισμό «ένα μίσος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί» και είπε ότι αυτό που συνέβη στο Golders Green, το πρωί της Τετάρτης πρέπει να είναι μια στιγμή για «ουσιαστική δράση».

Η φερόμενη ως αντισημιτική επίθεση ακολουθεί ωστόσο μετά από μια σειρά ανάλογων περιστατικών σε εβραϊκούς χώρους στο Λονδίνο. Σε αυτά περιλαμβάνονται η πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας στο Golders Green τον Μάρτιο και μια απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης στη Συναγωγή Μεταρρύθμισης Φίντσλεϊ τον Απρίλιο, μια επίθεση σε ένα πρώην κτίριο εβραϊκής φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Χέντον του Μπάρνετ και ένα «μπουκάλι με κάποιο είδος επιταχυντή» που πετάχτηκε στη Συναγωγή Kenton United στο Χάροου.

«Μετά το αντισημιτικό μαχαίρωμα δύο Εβραίων στους δρόμους του Golders Green σήμερα το πρωί, τα λόγια καταδίκης δεν επαρκούν πλέον. Αυτή πρέπει να είναι μια στιγμή που απαιτεί ουσιαστική δράση από κάθε θεσμό, κάθε κοινότητα, κάθε ηγέτη και κάθε αξιοπρεπή άνθρωπο στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα μίσος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί» σημείωσε ο αρχιραβίνος.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC