Η Πρωτομαγιά θα κάνει «ποδαρικό»με έντονη αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα, πότε θα ανέβει η θερμοκρασία.

Μας τα χαλάει για τα καλά ο καιρός της Πρωτομαγιάς με την χώρα να βρίσκεται στο επίκεντρο διαταραχής με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει ιδιαιτέρως αισθητή καθώς από τις ανοιξιάτικες συνθήκες θα μπούμε για τα καλά σε ψυχρό σκηνικό.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς έδωσε το πλαίσιο του καιρού για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς επισημαίνοντας ότι η Παρασκευή αναμένεται να είναι η πιο «δύσκολη» ημέρα, καθώς θα επικρατήσει αυξημένη αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η μεταβολή του καιρού ξεκινά από την Πέμπτη στα βόρεια τμήματα της χώρας και σταδιακά επεκτείνεται προς τα κεντρικά και νότια, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων ανέμων και εκδήλωση τοπικών βροχοπτώσεων.

Η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται την Παρασκευή, οπότε και θα επηρεαστούν περισσότερες περιοχές. Οι ζώνες που φαίνεται να δέχονται τα περισσότερα φαινόμενα είναι η Θεσσαλία, η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά, η Πελοπόννησος, τμήματα του Αιγαίου, η Κρήτη, καθώς και τοπικά περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα παροδικό χαρακτήρα και δεν αναμένεται, μέχρι στιγμής, εικόνα γενικευμένης ή ακραίας κακοκαιρίας. Για την Αττική, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως την Παρασκευή, χωρίς όμως να φαίνεται προς το παρόν έντονη ή παρατεταμένη επιδείνωση. Βροχές θα σημειωθούν και το Σάββατο στην Αττική σε επίπεδο τοπικό χωρίς να εμπνέεται ανησυχία. Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, όταν τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει.

Η ανάρτηση Κολυδά

Με τα νεότερα στοιχεία η μεταβολή του καιρού αρχίζει την Πέμπτη από τα βόρεια και κορυφώνεται την Παρασκευή, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων ανέμων και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Παρασκευή φαίνεται να είναι η πιο ενεργή ημέρα, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, κατά τόπους το Αιγαίο και την Κρήτη. Δεν προκύπτει, πάντως, εικόνα ακραίας και γενικευμένης κακοκαιρίας. Το Σάββατο τα φαινόμενα περιορίζονται, ενώ την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται αισθητά, με το κύριο ενδιαφέρον να μετατοπίζεται ανατολικότερα, προς την Τουρκία και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Κολυδάς για Πρωτομαγιά: Ή του ύψους ή του βάθους ο καιρός κάθε χρόνο

Σε νεότερη ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR τονίζει ότι η Πρωτομαγιά στην Ελλάδα αποδεικνύεται διαχρονικά απρόβλεπτη, καθώς ο καιρός μπορεί να παρουσιάσει εντυπωσιακές εναλλαγές, από έντονη ζέστη μέχρι και χειμωνιάτικες συνθήκες. Όπως επισημαίνει δεν υπάρχει ένας «τυπικός» καιρικός χαρακτήρας για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα ιστορικά δεδομένα. Σε ορισμένες χρονιές, η χώρα έχει βιώσει σχεδόν καλοκαιρινό σκηνικό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2021, όταν στην Κρήτη η θερμοκρασία άγγιξε τους 37,3°C. Αντίθετα, άλλες φορές έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, όπως στις αρχές Μαΐου του 1970, όταν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επικράτησε ψυχρό σκηνικό. Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι περιπτώσεις όπου ο Μάιος «θύμισε χειμώνα», με χιονοπτώσεις να σημειώνονται σε περιοχές όπως η Φλώρινα και ο Χορτιάτης, στις αρχές των δεκαετιών του 1980 και του 1990.

