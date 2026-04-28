Δύο τριήμερα σε ένα μήνα θα πρέπει να περιμένουν οι εργαζόμενοι καθώς πλησιάζει τόσο η Πρωτομαγιά όσο και αυτό του Αγίου Πνεύματος, την 1η Ιουνίου.

Την 1η Μαΐου εορτάζεται η Εργατική Πρωτομαγιά, που πέφτει Παρασκευή και δημιουργεί το πρώτο τριήμερο της άνοιξης. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί υποχρεωτική αργία βάσει του Νόμου 4468/2017 και ισχύει καθολικά για Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, τιμώντας τους εργαζόμενους παγκοσμίως.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος συγκαταλέγεται στις επίσημες αργίες του Δημοσίου Τομέα χωρίς εξαιρέσεις. Στον Ιδιωτικό Τομέα η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για όλους τους κλάδους. Εφαρμόζεται κυρίως σε τράπεζες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις όπου προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή εσωτερικούς κανονισμούς.

Οι αργίες στην Ελλάδα καθορίζονται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που διακρίνει τις υποχρεωτικές ημέρες ανάπαυσης από τις καθιερωμένες για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Αυτή η διάκριση επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό των εργαζομένων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.