Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.920.000 ευρώ.

Την απόφαση προμήεθας 17 καινούργιων ασθενοφόρων για τα Κέντρα Υγείας Στερεάς Ελλάδας υπέγραψε σήμερα (12.06) ο Περιφερειάρχης, Φάνης Σπάνος, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.920.000 ευρώ.Τα ασθενοφόρα παρέχουν σημαντική υποστήριξη των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια των ακόλουθων ασθενοφόρων οχημάτων με ειδικές προδιαγραφές (κινητήρες και ιατρικός εξοπλισμός), τα οποία θα παραδοθούν στα Κέντρα Υγείας, με βάση τις ανάγκες που έχει καταγράψει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα:

12 Ασθενοφόρα οχήματα (4Χ2) για τα Κέντρα Υγείας Αλιάρτου, Διστόμου, Σχηματαρίου, Αλιβερίου, Ιστιαίας, Ψαχνών, Αμφίκλειας, Αταλάντης, Μακρακώμης, Καμένων Βούρλων, Στυλίδας, Ιτέας.

3 Ασθενοφόρα (4Χ4) για τα Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας, Δομοκού, Λιδωρικίου.

2 Ασθενοφόρα μικρού όγκου (4Χ2) για το Κ.Υ. Μαντουδίου και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Διαθέτουμε 1.920.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας για 17 καινούργια ασθενοφόρα με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό. Κατόπιν συνεργασίας με την 5η ΥΠΕ, πρόκειται να παραδοθούν σε ισάριθμα Κέντρα Υγείας για να διασφαλίσουμε την ταχύτερη και ασφαλέστερη διακομιδή των συμπολιτών μας!

«Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν επαρκούν τα ασθενοφόρα που έχουμε στη διάθεσή μας και πως τα περισσότερα είναι παλιά. Ευχαριστούμε τους οδηγούς και τα πληρώματα των ασθενοφόρων για τη μάχη που δίνουν καθημερινά και τους ενισχύουμε, ξεπερνώντας αρμοδιότητες και διαδικαστικούς περιορισμούς».