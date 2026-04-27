Ερώτηση του Βασίλη Μεταξά για τη φωτιά σε ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή παιδιού.

Στις αρχές του 2027 θα αρχίσει η παραλαβή 255 ασθενοφόρων, είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Βασίλη Μεταξά, για φωτιά που εκδηλώθηκε πρόσφατα σε όχημα του ΕΚΑΒ Βόλου, κατά τη διακομιδή παιδιού.

«Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ τώρα είναι πολύ μικρότερος από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια και μέσα στο 2026 και αρχές του 2027 αρχίζει η παραλαβή πια των 255 νέων ασθενοφόρων που παίρνουμε μέσω του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

«Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός νέων ασθενοφόρων που θα έχει πάρει ποτέ το ΕΚΑΒ. Σε λίγους μήνες, αρχές του 2027 θα γίνει η παραλαβή, αλλά μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή, το ΕΚΑΒ θα έχει πραγματικά πάρα πολύ νέο στόλο, αλλά και σήμερα που μιλάμε, ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ μικρός», συμπλήρωσε.

Στην επίκαιρη ερώτηση, ο βουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Βόλου τυλίχθηκε στις φλόγες στην εθνική οδό, κατά τη διακομιδή 12χρονου παιδιού προς την Αθήνα και χάρη στην αντίδραση του πληρώματος αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Ο Βασίλης Μεταξάς υπογράμμισε πως δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αλλά έχουν υπάρξει κι άλλα τέτοια περιστατικά στη Μαγνησία, αποτέλεσμα της «εγκληματικής πολιτικής» της κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας. Ο βουλευτής έθεσε και το ζήτημα των ελλείψεων της δυναμικότητας του ΕΚΑΒ.

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην εν εξελίξει διαδικασία για την πρόσληψη 258 υπαλλήλων κλάδου ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων, εκ των οποίων τέσσερις θα ενισχύσουν το ΕΚΑΒ Βόλου και 18 τους τομείς του παραρτήματος του ΕΚΑΒ Λάρισας. «Δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να έχουν προκηρυχθεί ταυτόχρονα τόσες θέσεις μονίμου προσωπικού στο ΕΚΑΒ. Επικουρικές θέσεις έχουμε ανοίξει περίπου 600 και έχουμε προκηρύξει 258 μόνιμες. Δεν αδιαφορούμε για το ΕΚΑΒ», ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ