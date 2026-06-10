Τα power rankings του ESPN μία μέρα πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Μία μέρα έμεινε πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026, με τα βλέμματα του πλανήτη να είναι στραμμένα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά.

Το φετινό Μουντιάλ διαφέρει από τα υπόλοιπα, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 ομάδες, ενώ την πρόκριση από τη φάση των ομίλων διεκδικούν και οι καλύτερες τρίτες ομάδες.

Οι ισοροπίες για την κατάκτηση της κορυφής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι «ανερχόμενες» εθνικές κοιτούν στα μάτια τις «παραδοσιακές» δυνάμεις.

Το τοπίο του ανταγωνισμού σκιαγραφεί το αμερικανικό δίκτυο ESPN, ξεχωρίζοντας τις 10 πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης,όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση την τρέχουσα αγωνιστική εικόνα, τη δυναμική των ρόστερ και τις πιθανότητες διάκρισης στο φετινό Μουντιάλ.

1. Ισπανία

Κατάταξη FIFA: 2

Όμιλος: Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η εθνική ομάδα της Ισπανίας ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο εν μέσω αρκετών αγωνιστικών προβλημάτων και αβεβαιότητας. Το κυριότερο ζήτημα εστιάζεται στην κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος μαζί με τους Νίκο Ουίλιαμς και Βίκτορ Μουνιόθ παρέμεινε στις ΗΠΑ για αποθεραπεία, χάνοντας το τελευταίο φιλικό με το Περού, ενώ και ο Ρόδρι προέρχεται από μια δύσκολη χρονιά με τραυματισμούς.

Παρόλα αυτά, οι Πρωταθλητές Ευρώπης θεωρούνται το πρώτο φαβορί στα Power Rankings και η λογική λέει ότι το θεωρητικά εύκολο ξεκίνημα στη φάση των ομίλων θα τη βοηθήσει να βρει τα πατήματά της χωρίς απώλειες.

2.Γαλλία

Κατάταξη FIFA: 3

Όμιλος: Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας παρουσιάζεται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς στοχεύει να ξεπεράσει την οδυνηρή ήττα στον τελικό του 2022.

Το τουρνουά αυτό αποτελεί το «κύκνειο άσμα» του προπονητή Ντιντιέ Ντεσάν μετά από 14 χρόνια στον πάγκο, και η ταλαντούχα ομάδα του είναι αποφασισμένη να του χαρίσει έναν νικηφόρο αποχαιρετισμό. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος φιγουράρει στην κορυφή της λίστας με τους 50 κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης και έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να κλείσει θετικά αυτή η ιστορική θητεία.

3.Αργεντινή

Κατάταξη FIFA: 1

Όμιλος: Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

Η Αργεντινή στοχεύει να γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία του 1958 και του 1962 που θα υπερασπιστεί επιτυχώς τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έχοντας ξανά ως σημείο αναφοράς τον Λιονέλ Μέσι.

Παρά τη μέτρια αγωνιστική εικόνα κατά την περίοδο της προετοιμασίας, ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι θα χρειαστεί να επιστρατεύσει όλη του την εμπειρία και την εμπιστοσύνη στον βασικό κορμό της ομάδας για να ανταπεξέλθει στα νοκ-άουτ παιχνίδια. Στα θετικά για την «Αλμπισελέστε» συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η ευνοϊκή κλήρωση στη φάση των ομίλων της προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο για να βρει τα πατήματά της και να λύσει τα αγωνιστικά της ζητήματα.

4. Αγγλία

Κατάταξη FIFA: 4

Όμιλος: Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

Θα καταφέρουν τα «Τρία Λιοντάρια» να το «φέρουν σπίτι» μετά το 1966; Η ομάδα του Τόμας Τούχελ έχει στην αιχμή του δόρατος τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έκανε εκπληκτική σεζόν με τη Μπάγερν Μονάχου.

Γύρω από τον Χάρι Κέιν πλαισιώνεται μια ομάδα ικανών και γρήγορων παικτών, οι οποίοι έχουν ξεκάθαρους ρόλους και προσδοκίες μέσα στο γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι Μπουκάγιο Σακά, Άντονι Γκόρντον και Νόνι Μαντουέκε θα προσφέρουν ταχύτητα και δημιουργία από τις πτέρυγες, ενώ οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Μόργκαν Ρότζερς θα διεκδικήσουν τη θέση του επιτελικού μέσου πίσω από τον κεντρικό επιθετικό. Τέλος, ο Ντέκλαν Ράις θα αναλάβει τον κομβικό ρόλο του δυναμικού μέσου που καλύπτει όλο το μήκος του γηπέδου, συνδέοντας την άμυνα με την επίθεση.

5. Βραζιλία

Κατάταξη FIFA: 6

Όμιλος: Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

Η Βραζιλία επιστρέφει στις ΗΠΑ με στόχο να επαναλάβει τον θρίαμβο του 1994, ποντάροντας αυτή τη φορά στην πρόσληψη του Κάρλο Αντσελότι, η εμπειρία του οποίου στη διαχείριση μεγάλων αστέρων θεωρείται καθοριστική. Παρά την απουσία του τραυματία Εστέβαο και την έλλειψη ενός παραδοσιακού κεντρικού επιθετικού, ο Αντσελότι φαίνεται να προκρίνει ένα επιθετικό σχήμα 4-2-4, το οποίο υπόσχεται πλούσιο θέαμα αλλά και αμυντικές προκλήσεις.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλάνο θα παίξουν οι Κασεμίρο και Μπρούνο Γκιμαράες, οι οποίοι θα αναλάβουν την ανασταλτική λειτουργία ώστε να απελευθερώσουν τους Βινίσιους Τζούνιορ, Ραφίνια, Ματέους Κούνια και τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Ιγκόρ Τιάγκο στην επίθεση. Η ομάδα της Βραζιλίας αντιμετωπίζεται ως ένα από τα φαβορί που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλή ψυχολογία και το ιδιαίτερο κλίμα που εκπέμπει στο γήπεδο.

6. Πορτογαλία

Κατάταξη FIFA: 5

Όμιλος: ΛΔ Κονγκό, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία

Η πορεία της Πορτογαλίας παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στα 41 του χρόνια διαθέτει τεράστιο κίνητρο για να κατακτήσει το μοναδικό τρόπαιο που του λείπει, ειδικά μετά τον θρίαμβο του Μέσι το 2022. Ωστόσο, ο «αειθαλής» Ρονάλντο κινδυνεύει να εξελιχθεί και στην αδυναμία της ομάδας, αν δεν καταφέρει να συνεργαστεί αρμονικά με το εξαιρετικά ταλαντούχο ρόστερ που τον περιβάλλει.

Τα πρόσφατα δείγματα δείχνουν ότι η Πορτογαλία πρέπει πλέον να στηριχθεί στον Μπρούνο Φερνάντες παρά στον Ρονάλντο, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον προπονητή Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Στο πλευρό τους υπάρχει μια ισχυρή ομάδα έμπειρων παικτών παγκόσμιας κλάσης, όπως οι Ρούμπεν Ντίας, Μπερνάρντο Σίλβα και Ρούμπεν Νέβες, η οποία πλαισιώνεται από ανερχόμενα αστέρια όπως οι Νούνο Μέντες, Βιτίνια και Ζοάο Γκόμες, αλλά και από την πολύτιμη ενέργεια των Πέδρο Νέτο και Ραφαέλ Λεάο.

7. Γερμανία

Κατάταξη FIFA: 10

Όμιλος: Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ

Η Γερμανία χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και απρόβλεπτη εικόνα, γεγονός που καθιστά το ξεκίνημά της στη διοργάνωση κρίσιμο, ειδικά μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της από τη φάση των ομίλων το 2022. Ο προπονητής Γιούλιαν Νάγκελσμαν καλείται να δώσει απαντήσεις σε πολλά και σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τη στελέχωση της ομάδας.

Αυτά εστιάζονται στην αποτελεσματικότητα του Κάι Χάβερτς ως κεντρικού επιθετικού, στην αγωνιστική κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλα στη μεσαία γραμμή, αλλά και στην απόδοση του Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος προέρχεται από μια μάλλον υποτονική πρώτη σεζόν στη Λίβερπουλ.

Επιπλέον, έντονος είναι ο προβληματισμός για την επάρκεια της αμυντικής γραμμής γύρω από τον Νίκο Σλότερμπεκ, καθώς και για την ετοιμότητα του 40χρονου τερματοφύλακα Μανουέλ Νόιερ, ο οποίος έχασε τη μισή σεζόν λόγω τραυματισμού και επέστρεψε στην εθνική ομάδα μόλις πριν από τρεις εβδομάδες.

8. Ολλανδία

Κατάταξη FIFA: 8

Όμιλος: Ιαπωνία, Σουηδία, Τυνησία

Η Ολλανδία διατηρεί τη φήμη μιας ομάδας που παραδοσιακά αποδίδει καλά στις μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας δυσκολέψει στο παρελθόν την Αργεντινή και την Αγγλία, παρά την αμφισβήτηση που συχνά δέχεται. Ωστόσο, η τωρινή ομάδα φαίνεται καταπονημένη και σε ανάγκη ανανέωσης, με τον προπονητή Ρόναλντ Κούμαν να βρίσκεται πιθανότατα στην έξοδο μετά το τουρνουά και τον ηγέτη της άμυνας, Βίρτζιλ βαν Ντάικ, να προέρχεται από μια εξαντλητική σεζόν στην Αγγλία.

Τα προβλήματα εντείνονται από την απουσία ενός χαρισματικού σκόρερ στην επίθεση, καθώς και από την αβεβαιότητα για την κατάσταση των Φρένκι ντε Γιονγκ και Ντένζελ Ντάμφρις μετά από μια μέτρια χρονιά στους συλλόγους τους. Επιπλέον, ο τραυματισμός του Γιούριεν Τίμπερ και η πρόσφατη ανησυχία για τη φυσική κατάσταση του τερματοφύλακα Μπαρτ Φερμπρούγκεν προσθέτουν επιπλέον εμπόδια στην προσπάθεια των «Οράνιε».

9. Μαρόκο

Κατάταξη FIFA: 7

Όμιλος: Βραζιλία, Αϊτή, Σκωτία

Το Μαρόκο στοχεύει να δώσει συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις του 2022 και του 2025, με την ετοιμότητα του κορυφαίου αμυντικού Ασράφ Χακίμι να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της ομάδας. Παρά τη φυσική κατάσταση του Χακίμι, η σημαντικότερη αλλαγή εντοπίζεται στον πάγκο, όπου ο Μοχαμέντ Ουαμπί αντικατέστησε τον Ουαλίντ Ρεγκραγκί τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Ουαμπί, έχοντας οδηγήσει την ομάδα Κ20 στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2025, γνωρίζει καλά το υλικό της εθνικής και αναμένεται να παρατάξει ένα συμπαγές σχήμα 4-1-4-1 που δίνει έμφαση στην αμυντική προσήλωση. Ωστόσο, για να μπορέσει το Μαρόκο να γίνει πραγματικά απειλητικό, θα χρειαστεί η αποτελεσματική σύνδεση του Χακίμι με τους δημιουργικούς Μπραχίμ Ντίαζ, Μπιλάλ Ελ Κανούς και Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ώστε να λυθεί το πρόβλημα στο σκοράρισμα.

10. Νορβηγία

Κατάταξη FIFA: 31

Όμιλος: Ιράκ, Σενεγάλη, Γαλλία

Η Νορβηγία αντιμετωπίζεται ως ένα επικίνδυνο και απρόβλεπτο αουτσάιντερ για τη διοργάνωση, στηριζόμενη κυρίως στην ισχυρή παρουσία του Μάρτιν Έντεγκααρντ στη μεσαία γραμμή και του κορυφαίου σκόρερ Έρλινγκ Χάαλαντ στην επίθεση. Η ομάδα του Στόλε Σολμπάκεν, πλαισιωμένη από έμπειρους παίκτες που αγωνίζονται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δείχνει ικανή για μια καλή πορεία πέρα από τη φάση των ομίλων, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρει την απαραίτητη αμυντική ισορροπία.

Έχοντας προκριθεί με άνεση, η οποία σφραγίστηκε με μια εμφατική νίκη 4-1 επί της Ιταλίας πριν από τα πλέι-οφ του Μαρτίου, η Νορβηγία έδειξε θετικά στοιχεία και στα πρόσφατα φιλικά προετοιμασίας απέναντι στη Σουηδία και το Μαρόκο. Η επιτυχία της ομάδας στον δύσκολο ένατο όμιλο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των παικτών που υποστηρίζουν τους δύο μεγάλους σταρ, όπως ο Σάντερ Μπέργκε στο κέντρο και οι Όσκαρ Μπομπ και Αντόνιο Νούσα στα άκρα, ενώ ο Αλεξάντερ Σέρλοθ αποτελεί μια επιπλέον δυναμική επιλογή για την επίθεση σε περίπτωση που η ομάδα κυνηγάει το σκορ.