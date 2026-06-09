Ο Γιαμάλ, ο Χάαλαντ, ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ, ο Μότριτς, ο Ραφίνια, ο Νειμάρ...όλοι ετοιμάζονται για το Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει σε λίγες μέρες και αυτό σημαίνει ασταμάτητη δράση για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Στο φετινό Μουντιάλ 2026 συμμετέχει αριθμός ρεκόρ ομάδων: 48 εθνικές ομάδες θα εμφανιστούν σε συνολικά 104 αγώνες και στις τρεις ηπείρους για το μεγάλο τρόπαιο. Από αυτούς τους 104 αγώνες, οι 72 αγώνες αποτελούν τη φάση των ομίλων του τουρνουά, οι περισσότεροι που έχουν γίνει ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με τόσους όμως πολλούς αγώνες μέσα σε μόλις 17 μέρες το ερώτημα είναι ένα: ποια ματς είναι τα καλύτερα; Αυτοί είναι οι 10 καλύτεροι αγώνες της φάσης των ομίλων, έτσι για αρχή.

Βραζιλία - Μαρόκο (3ος Όμιλος)

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στη 1π.μ.

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Ο αγώνας θα γίνει στο Στάδιο MetLife στο Νιού Τζέρσι της Νέας Υόρκης.

Γιατί: Η Βραζιλία είχε τα πάνω και τα κάτω της, Η Σελεσάο τερμάτισε 5η και προκρίθηκε αν και είχε παίξει νωχελικά. Παρόλα αυτά η ομάδα πρόσφατα φαίνεται να ανακάμπτει με τρεις νίκες στη σειρά. Ενώ η ομάδα έχει και έναν από τα μεγαλύτερα ταλέντα: τους Βινίσιους Ζούνιορ, Ραφίνια και Έντρικ δίπλα στους βετεράνους Νειμάρ και Καζεμίρο. Το Μαρόκο από την άλλη, είναι η κάτοχος του Αφρικανικού πρωταθλήματος, (αν και αμφισβητούμενη) και μία αρκετά ισορροπημένη ομάδα, με πρωταγωνιστές τους Μπραχίμ Ντίαθ, Ασράφ Χακίμι και τον τερματοφύλακα Γιασίν Μπουνού.

Ολλανδία - Ιαπωνία (6ος Όμιλος)

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το βράδυ στο στάδιο AT&T στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Η Ολλανδία είναι από εκείνες τις ομάδες που οι φανς πάντα αποκαλούν «σκοτεινό άλογο», για καλό σκοπό. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα με αρκετό ταλέντο στην άμυνα και την επίθεση και πρόσφατα έχει δείξει το κύρος της στους νοκ άουτ αγώνες τόσο στα ημιτελικά του Euro (2024) όσο και στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου την ίδια χρονιά. Την ίδια ώρα η Ιαπωνία, είναι η καλύτερη ομάδα που έρχεται από την Ασία και φτάνει στο Μουντιάλ με σαρωτική νίκη 6 αγώνων. Ήρθε πρώτη στον όμιλό της, με «βαρύ πυροβολικό» όπως η Ισπανία και η Γερμανία, στο Μουντιάλ του 2022. Άρα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτό το ματς πολύ πιθανό να αναδείξει και τον κορυφαίο του ομίλου.

Γαλλία - Σενεγάλη (9ος Όμιλος)

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 10 μ.μ. στο MetLife του Νιού Τζέρσι.

Η μάχη των γαλλόφωνων εθνών θα είναι στους best of αγώνες. Η Γαλλία είναι από τις αγαπημένες ομάδες που ηγούνται του Μουντιάλ με έναν Κιλιάν Εμπαπέ να τραβάει τα βλέμματα. Και δεν είναι μόνος: Ουσμάν Ντεμπελέ, Μάικλ Ολίσε, Ντεζιρέ Ντουέ και Ραγιάν Σερκί συμπληρώνουν τη θρυλική Γαλλία. Αλλά, από την άλλη, η Σενεγάλη ήταν πρωταθλήτρια στο AFCON 2025 πριν της στερήσουν τον τίτλο μία περίεργη συστοιχία γεγονότων. Η ομάδα είναι γεμάτη ταλέντα και σχεδόν σίγουρα θα περάσει στη φάση των νοκ άουτ, είτε στην πρώτη θέση, είτε- στη χειρότερη- στις πρώτες τρεις θέσεις.

Αγγλία - Κροατία (12ος Όμιλος)

Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου στις 11μ.μ. όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο στάδιο του Ντάλας.

Ο λόγος είναι απλός: έρχεται η σύγκρουση των μεγάλων Ευρωπαίων. Ο Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Μπουκάγιο Σάκα και Ντέκλαν Ράις είναι πανέτοιμοι την ώρα που οι προσδοκίες για την επιστροφή του τροπαίου «σπίτι» είναι πολύ υψηλές. Τα παιδιά του Τόμας Τούχελ έχουν δουλειά απέναντι σε μία Κροατία μοναδική και στο 2018 στη Ρωσία και στα ημιτελικά του 2022. Η χρυσή γενιά αυτής της Κροατίας με τον συγκλονιστικό Λούκα Μόντριτς, τον Ιβάν Πέρισιτς και τον Ματέο Κόβατσιτς έρχονται για έναν τελευταίο χορό. Όλοι περιμένουν αν δουν αν αυτοί οι βετεράνοι «το χουν» ακόμα μέσα τους.

Νορβηγία - Σενεγάλη (9ος Όμιλος)

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στο MetLife.

Ο βασικός λόγος είναι ένας: Έρλινγκ Χάαλαντ. Η πανύψηλη «φονική μηχανή» στην παρθενική της εμφάνιση σε Μουντιάλ. Η Νορβηγία πήρε πανεύκολα την πρόκριση στο τουρνουά, σκοράροντας 37 γκολ (δέχτηκε μόνο 5) και ο Χάαλαντ σκόραρε τα 16. Αν και αυτός θα είναι ο δεύτερος αγώνας της Νορβηγίας (η πρώτη εμφάνιση θα γίνει απέναντι στο Ιράκ) ο αγώνας αυτός πιθανόν θα καθορίσει το ποιος θα ηγηθεί του ομίλου.

Εκουαδόρ - Γερμανία (5ος Όμιλος)

Στις 11 το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσι μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, η Γερμανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με το πολλά υποσχόμενο Εκουαδόρ. Η ομάδα τερμάτισε δεύτερη στη σκληρή μάχη της Νότιας Αμερικής για την πρόκριση απέναντι σε κολοσσούς όπως η Κολομβία, Ουρουγουάη και Βραζιλία. Επίσης, η ομάδα αυτή είναι πολύ υποτιμημένη και η ενότητα που δείχνουν οι παίκτες της την καθιστά αυτόματα δύσκολο να ηττηθεί. Τρίτον, η ομάδα είναι συνηθισμένη να παίζει σε εξαιρετικά ακραίες συνθήκες. Το εθνικό στάδιο του Εκουαδόρ είναι στα 9.100 πόδια πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, γεγονός που της δίνει το πλεονέκτημα.

Τουρκία - ΗΠΑ (4ος Όμιλος)

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 5 τα ξημερώματα στο στάδιο του Λος Άντζελες SoFi, έρχεται ένα αρκετά διασκεδαστικό ματς. Η Τουρκία είναι μία συμπαγής ομάδα, 8 φορές αήττητη στο τουρνουά (συμπεριλαμβανομένου του 2-2 απέναντι στην Ισπανία στα προκριματικά). Οι ΗΠΑ από την άλλη είχαν μία πορεία με τα πάω τους και τα κάτω τους μέχρι την πρόκριση αλλά έδειξαν σημάδια ανάκαμψης μετά το 3-2 επί της Σενεγάλης. Αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να αναδείξει τον νικητή του ομίλου.

Νορβηγία - Γαλλία (9ος Όμιλος)

Στις 10 μ.μ την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο στάδιο της Βοστόνης (Gillette Stadium) ο Χάαλαντ θα αναμετρηθεί με τον Εμπαπέ. Στα πιο σπουδαία όμως και η εμφάνιση του Μάικλ Ολίσε. Ο Γάλλος εξτρέμ είχε μια φανταστική σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, βοηθώντας τους Βαυαρούς να φτάσουν στα ημιτελικά του Champions League και έχοντας πετύχει τον εξωφρενικό αριθμό των 52 γκολ και ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Και είχε και το χάτ- τρικ με το 3-1 της Γαλλίας απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία συμπεριλαμβανομένης μιας μοναδικής εξαιρετικής σόλο εμφάνισης.

Ουρουγουάη - Ισπανία (8ος Όμιλος)

Στις 3 π.μ το Σάββατο 27 Ιουνίου στο στάδιο Akron στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικό θα διεξαχθεί ίσως ένα από τα πιο δύσκολα ματς στη φάση των ομίλων με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την ιστορική Ουρουγουάη. Όλα τα βλέμματα εδώ αναμένεται να κλέψει το παιδί - θαύμα, ο Λαμίν Γιαμάλ.Το παιδί αυτό είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο, παρά τον τραυματισμό του που τον οδήγησε να ολοκληρώσει νωρίτερα τη σεζόν. Ωστόσο, αναμένεται να είναι διαθέσιμος στο ρόστερ της Ισπανίας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στις 15 Ιουνίου. Αν και η Ουρουγουάη δύσκολα θα επικρατήσει, είναι μία πρώτη ευκαιρία για τους φανς να δουν αν ο Γιαμάλ θα επιστρέψει στα καλύτερά του απέναντι σε έναν σταθερό αντίπαλο.

Κολομβία - Πορτογαλία (11ος Όμιλος)

Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 2:30 π.μ στο Hard Rock στάδιο στο Μαϊάμι θα παιχτεί το - θεωρητικά- καλύτερο παιχνίδι του ομίλου. Η Κολομβία τερμάτισε τρίτη στους αγώνες για την πρόκριση και όλοι περιμένουν να δουν τον σταρ της Μπάγιερν Μονάχου, Λουίς Ντίας στο χορτάρι. Ωστόσο, η Πορτογαλία είναι η αγαπημένη 4η ομάδα των bookers για τη διοργάνωση και κατεβαίνει με μία πολύ δυνατή ομάδα με τον καλύτερο - ομολογουμένως- μέσο της διοργάνωσης τους Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες και Μπερνάρντο Σίλβα. Από την άλλη όμως, υπάρχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η πιο ιστορική μορφή του τουρνουά που ξέρει πως να απαντά στις προκλήσεις και να κερδίζει.