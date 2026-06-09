Προβληματισμό στη FIFA προκαλούν οι καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν το Μουντιάλ 2026.

Το πολυαναμενόμενο Μουντιάλ 2026 κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (11/06) στην Πόλη του Μεξικού, ωστόσο η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη απειλείται από... τους κεραυνούς.

Το Μουντιάλ, που συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, λαμβάνει χώρα στην κορύφωση της περιόδου των καταιγιδών σε αρκετές πόλεις υποδοχής. Σύμφωνα με την ιταλική «Gazzetta dello Sport», εάν εντοπιστούν κεραυνοί κοντά στα γήπεδα, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί.

Η FIFA πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των τοπικών αρχών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύουν οι κανόνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) και η FIFA πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις των τοπικών αρχών.

Αυτές ορίζουν ότι εάν ανιχνευθούν κεραυνοί σε απόσταση οκτώ μιλίων (12,8 χλμ.) από ένα στάδιο, ο αγώνας πρέπει να διακοπεί, οι παίκτες πρέπει να εγκαταλείψουν το γήπεδο και οι φίλαθλοι πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που έγινε στις ΗΠΑ το 2025. Πιο συκγεκριμένα, ο αγώνας ανάμεσα στη Τσέλσι και την Μπενφίκα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας διακόπηκε στο 86ο λεπτό λόγω κεραυνού. Πέρασαν σχεδόν δύο ώρες πριν η καταιγίδα υποχωρήσει και μπορέσουν να παιχτούν τα τελευταία λεπτά. Ο αγώνας τελικά συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε τέσσερις ώρες και 38 λεπτά μετά την έναρξή του. Ήταν ένας από τους έξι αγώνες του τουρνουά που διακόπηκαν από καταιγίδες.

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Όσο αφορά το Μουντιάλ, οι πόλεις υποδοχής στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ και στην περιοχή της ακτής του Κόλπου είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν διακοπές από κεραυνούς. Η Ατλάντα, η Βοστώνη, το Ντάλας, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, το Μαϊάμι και το Νιου Τζέρσεϊ, ειδικότερα, πλήττονται τακτικά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Πόλη του Μεξικού και το Μοντερέι του Μεξικού διατρέχουν επίσης κίνδυνο. Ωστόσο, τα στάδια στην Ατλάντα, το Ντάλας και το Χιούστον έχουν σταθερές ή αναδιπλούμενες στέγες που μπορούν να κλείσουν σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πώς οι διακοπές επηρεάζουν το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, σε περίπτωση διακοπής από κεραυνούς ξεκινά μία υποχρεωτική αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών από εκείνο το σημείο. Κάθε φορά που χτυπά κεραυνός κοντά, η αντίστροφη μέτρηση μηδενίζεται. Μετά το ημίωρο, οι φίλαθλοι μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους και οι παίκτες κάνουν μια σύντομη προθέρμανση. Εάν ένας αγώνας αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας, η FIFA θα αξιολογήσει την κατάσταση κατά περίπτωση. Δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό όριο ή μέγιστος χρόνος αναμονής για τους παίκτες πριν από την ακύρωση ενός αγώνα. Κορυφαία προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι οπαδοί στο γήπεδο μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Βέβαια, θα μπορούσε να προκύψει πρόβλημα εάν σημειωθούν καταιγίδες κατά τη διάρκεια των τελευταίων αγώνων της φάσης των ομίλων, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν ταυτόχρονα.

Εάν διακοπεί ο ένας, θα πρέπει η FIFA να αναστείλει τον άλλον; Και μετά υπάρχουν οι αγώνες της φάσης νοκ άουτ, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στην παράταση ή ακόμα και στα πέναλντι.

Οι κανονισμοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου ορίζουν ότι ο αγώνας θα επαναπρογραμματιστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ξεκινώντας από το λεπτό που διακόπηκε, με τα υπόλοιπα λεπτά να παίζονται. Η FIFA θα έπρεπε να αποφασίσει την ημερομηνία, αλλά σχεδόν σίγουρα θα ήταν την επόμενη μέρα, δεδομένου του σφιχτού προγράμματος.