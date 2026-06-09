Ανοικτό το ενδεχόμενο ο 34χρονος σταρ να προλάβει την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026.

Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 κάνει ο Νεϊμάρ, με τις εξετάσεις του Βραζιλιάνου να δείχνουν βελτίωση δύο μέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο Νεϊμάρ είχε υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού στο γαστροκνήμιο στα τέλη Μαΐου και η απουσία του είχε εκτιμηθεί στις 2-3 εβδομάδες. Ο σούπερ σταρ της Σάντος απουσίασε από τα φιλικά προετοιμασίας της Σελεσάο, με τον Κάρλο Αντσελότι να δηλώνει πώς ο 34χρονος θα είναι έτοιμος για το πρώτο ή δεύτερο ματς της φάσης των ομίλων.

Οι τελευταίες εξετάσεις που έγιναν στον Νεϊμάρ της Δευτέρα (08/06) είναι σαφώς βελτιωμένες. Το εναρκτήριο παιχνίδι της Βραζιλίας είναι τα ξημερώματα της Κυριακής (14/06, 01:00) απέναντι στο Μαρόκο.

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