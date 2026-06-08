Η Ολλανδία χάνει έναν από τους βασικούς της αμυντικούς λίγες μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Τις υπηρεσίες του Γιούριεν Τίμπερ θα στερηθεί η Ολλανδία στο Μουντιάλ 2026, καθώς ο αμυντικός της Άρσεναλ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει στη βουβωνική χώρα.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ολλανδίας τόνισε ότι ο 24χρονος αμυντικός δεν έχει σημειώσει την απαιτούμενη πρόοδο στην αποθεραπεία του ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί στη διοργάνωση

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Ολλανδία ενόψει της παρουσίας της στον 6ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία, τη Σουηδία και την Τυνησία.

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Ο Τίμπερ ταλαιπωρήθηκε από το συγκεκριμένο πρόβλημα τραυματισμού κατά το φινάλε της σεζόν στην οποία η Άρσεναλ κατέκτησε τον τίτλο της Premier League, αν και αγωνίστηκε για 54 λεπτά στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

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Τη θέση του στην αποστολή του ομοσπονδιακού τεχνικού Ρόναλντ Κούμαν θα πάρει ο αμυντικός της Σάντερλαντ, Λουτσαρέλ Χέιρτρουιντα.

Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει τα αμυντικά πλάνα του Κούμαν λίγες μόλις ημέρες πριν από την πρεμιέρα των «Οράνιε» στη διοργάνωση, απέναντι στην Ιαπωνία, στο Ντάλας την Κυριακή (14/6).

Η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

Τερματοφύλακες: Μαρκ Φλέκεν (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Ρόμπιν Ρεφς (Σάντερλαντ), Μπαρτ Βερμπρούγκεν (Μπράιτον)

Αμυντικοί: Νέιθαν Άκε (Μάντσεστερ Σίτι), Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ), Τζόρελ Άτο (Τσέλσι), Λουτσαρέλ Χέιρτρουιντα (Σάντερλαντ), Μίκι Βαν δε Βεν (Τότεναμ), Βίρτζιλ Βαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ζαν Πολ βαν Άκε (Μπράιτον), Ματς Βίφερ (Μπράιτον)

Μέσοι: Φρένκι Ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Μάρτεν ντε Ρουν (Αταλάντα), Ράιαν Γκράβενμπερχ (Λίβερπουλ), Τζάστιν Κλάιφερτ (Μπόρνμουθ), Τιν Κουπμάινερς (Γιουβέντους), Τιχιάνι Ράιντερς (Μάντσεστερ Σίτι), Γκους Τιλ (Αϊντχόφεν), Κιντέν Τίμπερ (Μαρσέιγ)

Επιθετικοί: Μπράιαν Μπρόμπι (Σάντερλαντ), Μέμφις Ντεπάι (Κορίνθιανς), Κόντι Χάκπο (Λίβερπουλ), Νόα Λανγκ (Νάπολι), Ντόνιελ Μάλεν (Ρόμα), Κρισένσιο Σάμερβιλ (Γουέστ Χαμ), Γουτ Βέργκχορστ (Άγιαξ)