Ανησυχία για τους Ελβετούς τρεις μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Υπό τον φόβο δηλητιριωδών φιδιών προετοιμάζονται οι παίκτες της Εθνικής Ελβετίας ενόψει του Μουντιάλ 2026, τρεις μέρες πριν από την έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου.

Η βάση της Ελβετίας βρίσκεται στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, με την αποστολή της χώρας να αποκαλύπτει πως το προπονητικό κέντρο είναι περιτριγυρισμένο από επικίνδυνα είδη φιδιών.

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Πιο συγκεκριμένα, τόσο πίσω από τα γήπεδα ποδοσφαίρου όσο και από το γυμναστήριο των αθλητικών εγκαταστάσεων εμφανίστηκαν φίδια, τα οποία προκάλεσαν ανησυχία στους παίκτες και το επιτελείο της Ελβετίας.

Σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σαν Ντιέγκο, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν τέσσερα είδη δηλητιριωδών κροταλιών, με το πιο συνηθισμένο να ονομάζεται Crotalus helleri.

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