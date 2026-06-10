Η ανοδική πορεία του αφρικανικού ποδοσφαίρου επιβεβαιώνεται στο Μουντιάλ 2026, με τις 48 ομάδες να δίνουν δυνατότητες για μεγαλύτερη εκπροσώπηση της ηπείρου.

Η Αφρική ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο Μουντιάλ 2026, καθώς για πρώτη φορά θα εκπροσωπηθεί από 10 εθνικές ομάδες στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Η διοργάνωση που ξεκινάει αύριο (11/06) θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, καθώς η επέκταση του Μουντιάλ σε 48 ομάδες δίνει στην ήπειρο τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση που είχε ποτέ.

Την «Μαύρη Ήπειρο» θα εκπροσωπήσουν οι Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αίγυπτος, Γκάνα, Μαρόκο, Σενεγάλη, Νότια Αφρική και Τυνησία, οι οποίες θα επιδιώξουν να συνεχίσουν την ανοδική πορεία του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το ιστορικό επίτευγμα του Μαρόκου στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Οι «Άτλαντες Λέοντες» έγιναν η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, αποκλείοντας στη διαδρομή τους το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η διαδρομή του αφρικανικού ποδοσφαίρου στα Παγκόσμια Κύπελλα

Η ιστορία της αφρικανικής παρουσίας στα Παγκόσμια Κύπελλα ξεκίνησε το 1934, όταν η Αίγυπτος έγινε η πρώτη χώρα της ηπείρου που συμμετείχε στη διοργάνωση. Για δεκαετίες η εκπροσώπηση της Αφρικής ήταν περιορισμένη, με το Μαρόκο να ακολουθεί το 1970 και τη ΛΔ Κονγκό –τότε ως Ζαΐρ– το 1974.

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Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η ήπειρος απέκτησε σταθερή παρουσία πέντε ομάδων στα τελικά της διοργάνωσης, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών καταγράφηκε το 2010, όταν έξι αφρικανικές εθνικές ομάδες βρέθηκαν στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής.

Το 2026, όμως, το αφρικανικό ποδόσφαιρο κάνει ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα. Ξεχωρίζει η παρθενική συμμετοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιστρέφει στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 1974.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιστροφή της Νότιας Αφρικής, η οποία θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά τη διοργάνωση που φιλοξένησε το 2010.

Οι παραδοσιακές δυνάμεις της ηπείρου, όπως η Γκάνα, η Σενεγάλη, το Μαρόκο, η Τυνησία, η Αλγερία, η Αίγυπτος και η Ακτή Ελεφαντοστού, φέρνουν πολύτιμη εμπειρία, ενώ οι νέες παρουσίες προσθέτουν ενθουσιασμό και νέες φιλοδοξίες.

Για την Αφρική, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν αποτελεί απλώς ένα νέο αριθμητικό ρεκόρ συμμετοχών. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να μετατρέψει τη μεγαλύτερη εκπροσώπησή της σε αγωνιστική επιτυχία και να διεκδικήσει ακόμη πιο βαθιά πορεία στη διοργάνωση.

Από την πρώτη εμφάνιση της Αιγύπτου το 1934 μέχρι τις δέκα ομάδες του 2026, το ταξίδι της Αφρικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπήρξε μακρύ και γεμάτο προκλήσεις. Πλέον, η ήπειρος καλείται να αποδείξει ότι η αυξανόμενη παρουσία της συνοδεύεται και από αντίστοιχες αγωνιστικές φιλοδοξίες.

Αναλυτικά οι παρουσίες των αφρικανικών χωρών

1934: Αίγυπτος

1970: Μαρόκο

1974: ΛΔ Κονγκό

1978: Τυνησία

1982: Αλγερία, Καμερούν

1986: Αλγερία, Μαρόκο

1990: Καμερούν, Αίγυπτος

1994: Καμερούν, Μαρόκο, Νιγηρία

1998: Καμερούν, Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Νιγηρία

2002: Καμερούν, Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Νιγηρία

2006: Ανγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Τογκό, Τυνησία

2010: Αλγερία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Νιγηρία, Νότια Αφρική

2014: Αλγερία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Νιγηρία

2018: Αίγυπτος, Μαρόκο, Νιγηρία, Σενεγάλη, Τυνησία

2022: Καμερούν, Γκάνα, Μαρόκο, Σενεγάλη, Τυνησία

2026: Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Ακτή Ελεφαντοστού, ΛΔ Κονγκό, Αίγυπτος, Γκάνα, Μαρόκο, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Τυνησία

Με πληροφορίες CAF