Σε έναν αγώνα του 2015 στη Σαγκάη, ο Κινέζος διαιτήτης μοίρασε εννέα κίτρινες κάρτες και τρεις κόκκινες και όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει στο Μουντιάλ 2026.

Μπορεί η εθνική ομάδα της Κίνας να έχει αποκλειστεί από το Μουντιάλ 2026 αλλά αυτό σίγουρα δεν σημαίνει ότι οι φανς δεν έχουν τον δικό τους εκπρόσωπο - σταρ. Ο λόγος για τον 46χρονο Κινέζο διαιτητή Μα Νινγκ.

Ο ίδιος έχει γίνει viral και έχει προσελκύσει χορηγούς και μάλιστα κινεζικούς κολοσσούς, ανάμεσά τους η εταιρεία τεχνολογίας Lenovo και ο κολοσσός των ηλεκτρονικών Hisense.

Ο Μα είναι γνωστός για το αυστηρό του στυλ. Σε έναν αγώνα του 2015 στη Σαγκάη, μοίρασε εννέα κίτρινες κάρτες και τρεις κόκκινες. Ένας αγώνας ορόσημο στην καριέρα του ως διαιτητής που του χάρισε το παρατσούκλι «card master», κοινώς ο άρχοντας των καρτών.

Αυτή θα είναι η δεύτερη εμφάνισή του σε Μουντιάλαπό το ντεμπούτο του στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια, όπου είχε εμφανιστεί ως 4ος βοηθός.

{https://x.com/mesfer_ghamdi/status/2045557750294364558}

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Από την άλλη, τα θέματα που σχετίζονται με τον Μα έχουν οδηγήσει σε εκατομμύρια views στο RedNote και άλλες κινεζικές πλατφόρμες social media.

«Εμείς έχουμε τον Μα Νινγκ, εσείς ποιον έχετε;» έγραψε ένας χρήστης στο RedNote. «Οι άλλες χώρες περιμένουν να δουν τις εθνικές τους ομάδες να παίξουν, και εμείς περιμένουμε να δούμε τον διαιτητή μας να μοιράζει κάρτες» έγραψε ένας άλλος.

Ο Μα βρίσκεται ήδη στο Μαϊάμι για το 10ήμερο επίσημο camp. Εκεί βρέθηκε με δύο ακόμα Κινέζους διαιτητές, το βοηθό διαιτητή Ζου Φέοι και τον βοηθό VAR Φου Μινγκ. Ο Μα επικυρώθηκε ως διαιτητής από τη FIFA, το 2011 ενώ είναι και λέκτορας στο Ινστιτούτο Nanjing Sport.

Για να καταγράψει το το ταξίδι του στο Μουντιάλ του 2026, ο Μα ξεκίνησε έναν λογαριασμό στο RedNote, το αντίστοιχο κινεζικό Instagram, πριν από δύο εβδομάδες, Μέχρι τώρα έχει 197.000 followers. Η πρώτη του ανάρτηση τον δείχνει να "ψαρεύει" ένα μικρό κόκκινο βιβλίο από την μπροστινή τσέπη της μπλούζας του, μια αναφορά στο όνομα της πλατφόρμας και στο πώς είναι γνωστός για το ότι μοιράζει κόκκινες κάρτες.

{https://x.com/SixthTone/status/2063931618000080941/photo/1}

Ακολουθεί ένα βίντεο που τον δείχνει να ετοιμάζει τις βαλίτσες του και να προπονείται στο γυμναστήριο ενόψει του Μουντιάλ. Μέσα στο βίντεο ξεπροβάλλουν και οι χορηγοί: ένα tablet Lenovo και άλλα προϊόντα.

«Έρχομαι σε αυτό το ραντεβού με αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία. Παγκόσμιο Κύπελλο, ερχόμαστε», έγραψε στη λεζάντα.

Με πληροφορίες του BBC