Το παρασκήνιο πίσω από τη φωτογραφία σε εκδήλωση της εταιρείας Μασούτης αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το παρασκήνιο πίσω από τη φωτογραφία σε εκδήλωση της εταιρείας «Μασούτης», που τον δείχνει να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας παράλληλα στη διαρροή του ΠΑΣΟΚ ότι εκεί βρέθηκε μόνο για πέντε λεπτά.

Ο υπουργός Υγείας είπε πως δεν αντάλλαξε κουβέντα με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τονίζοντας πως μεταξύ τους ήταν «πολύ θερμοί».

Όσο για τη διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη για την επίμαχη φωτογραφία, υπογράμμισε πως «ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτό από τα 50 χρόνια Μασούτης».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

«Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Θεωρώ ότι, όπως πάει, το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τι ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες, ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κ. Ιωάννη Μασούτη, για να συνεορτάσουμε τα 50 χρόνια "Μασούτης" και τη μεγάλη πρόοδο αυτής της αμιγούς Ελληνικής εταιρείας. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην ΠΘ κ. Κώστα Καραμανλή και με τον Διοικητή της ΤτΕ, κ. Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι, κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποια στιγμή, πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη, και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες (ξέροντας, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα γίνει φασαρία). Πράγματι, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς (που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί…) δεν αντήλλαξα κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Ξύπνησα το πρωί, η φωτό έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το ένα, ο άλλος το άλλο, η εκδήλωση "Μασούτης" έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά. Εγώ ξεκίνησα την περιοδεία μου στη Βόρεια Ελλάδα για αλλεπάλληλα εγκαίνια σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα ως Αλεξανδρούπολη, χαμός. Και τι μαθαίνω; Το ΠΑΣΟΚ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό:

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"Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτης, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης".

Τώρα καταλαβαίνετε τι σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτό από τα 50 χρόνια "Μασούτης" και έκανε διαρροή μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου… Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος…»

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2062084121782862133}