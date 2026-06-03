Διαιτητής ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ένα τραπέζι έβαλε ο Μασούτης τον Άδωνι Γιεωργιάδη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εκδήλωση που έγινε το βράδυ της Τρίτης για τα 50 χρόνια της εταιρείας.

Αν αντάλλαξαν κουβέντα οι δύο πολιτικοί αρχηγοί και ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν γνωρίζουμε ακόμη, αυτό όμως που ξέρουμε είναι η αμηχανία που φαίνεται να υπάρχει διάχυτη στο τραπέζι. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος πάντως βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι ως... διαιτητής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τον οποίο ο αντιπρόεδρος της ΝΔ φωτογραφήθηκε μαζί του.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2061904053190197272}