Οι σπουδές στην Αεροδιαστημική αποτελούν μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία αιχμής, την καινοτομία και τις εφαρμογές της μηχανικής.

Μία σημαντική πρωτοβουλία στήριξης των νέων φοιτητών αναλαμβάνει το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο, σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, προσφέρει 25 υποτροφίες ύψους 1.500 ευρώ σε πρωτοετείς εισακτέους. Η δράση σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίου και βιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας.

Πέρα από τις υποτροφίες, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει τετράμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο τρίτο έτος, πλήρως χρηματοδοτούμενη μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες του κλάδου.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει σύγχρονα αντικείμενα όπως σχεδιασμός δορυφόρων και διαστημικών αποστολών, δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, τηλεπισκόπηση και παρατήρηση της Γης, ρομποτική, drones καθώς και διαστημικές εφαρμογές. Με σύγχρονα εργαστήρια, ομαδικά έργα και στενή συνεργασία με τη βιομηχανία, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταιρείες της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας, οι οποίες χρηματοδοτούν συνολικά 25 υποτροφίες:

Hellas Sat – 4 υποτροφίες (η μία για Κύπριο ή Κύπρια φοιτητή/φοιτήτρια), καθώς και δυνατότητα θερινής πρακτικής άσκησης.

ICEYE – 4 προπτυχιακές υποτροφίες και μία πλήρης υποτροφία για υποψήφιο διδάκτορα.

EFA Group – 4 υποτροφίες.

ISD – 3 υποτροφίες.

Adamant Composites – 2 υποτροφίες.

Open Cosmos – 1 υποτροφία.

TELETEL – 1 υποτροφία.

EMTECH – 1 υποτροφία.

AKMON – 1 υποτροφία.

FEAC – 1 υποτροφία.

TOTAL VIEW – 1 υποτροφία.

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Σπουδές στο Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί το νεότερο τμήμα του ΕΚΠΑ. Διαθέτει σύγχρονες υποδομές για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νανοδορυφόρων, δορυφορικό σταθμό εδάφους, εργαστήρια drones, αεροδιαστημικών υλικών και δορυφορικών επικοινωνιών. Παράλληλα, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δράσεις αιχμής, ενώ το Τμήμα έχει ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών, ενισχύοντας τον ρόλο του ως ενός από τα πλέον καινοτόμα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας.