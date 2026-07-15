Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 16 Οκτωβρίου 2026 στις 21.00.

Ο νέος κύκλος του Προγράμματος Υποτροφιών της AEGEAN για την εκπαίδευση πιλότων της πολιτικής αεροπορίας έχει ξεκινήσει!

Συνεχίζοντας το επιτυχημένο πρόγραμμα υποτροφιών υποψήφιων πιλότων που ξεκίνησε το 2018, η Aegean προσφέρει τη δυνατότητα σε 120 νέες και νέους τα επόμενα τρία χρόνια να αποκτήσουν επαγγελματικό πτυχίο πολιτικής αεροπορίας (Integrated Commercial Pilot License with MCC) και να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους, ως πιλότοι αεροσκαφών στο στόλο της AEGEAN και της Olympic Air.



Ο νέος τριετής κύκλος του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες και Κύπριους υπηκόους και προβλέπει θεωρητική και πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφη και εξομοιωτές πτήσεων στις σχολές Global Aviation, με έδρα την Αθήνα και Egnatia Aviation, με έδρα την Καβάλα.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα επιλεγούν για το έτος 2027 έως 40 νέοι υποψήφιοι/ες πιλότοι με ημερομηνία έναρξης φοίτησης στις 11 Ιανουαρίου 2027. Αντίστοιχα έως 40 νέοι υποψήφιοι/ες πιλότοι θα επιλεγούν για το έτος 2028. Οι σπουδές είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια από 18 έως 20 μήνες.



Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

Να έχουν την Ελληνική ή Κυπριακή υπηκοότητα.

Να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1998.

Να είναι τουλάχιστον κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου.

Να γνωρίζουν άριστα την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Η εξέταση του επιπέδου της Αγγλικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει ήδη τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις ολοκληρώνουν ως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Ρητώς ορίζεται ότι υποψήφιοι που έχουν πάρει αναβολή στράτευσης δεν γίνονται αποδεκτοί στο Πρόγραμμα.



Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 16 Οκτωβρίου 2026 στις 21.00.



Δείτε τις οδηγίες του προγράμματος

{https://youtu.be/tq00iidskcw?si=zE8WVnSdqdSV4oGi}