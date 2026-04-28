Σε βάρος του 45χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε διπλή τραγωδία, με θύματα μια μητέρα και το ανήλικο τέκνο της, ερευνούν οι αρμόδιες αρχές της Ρόδου, καθώς όλα δείχνουν πως πίσω από ένα φαινομενικά μεμονωμένο τροχαίο εκτροπής οχήματος σε χαράδρα κρύβεται μια ολόκληρη αλυσίδα γεγονότων.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον φερόμενο ως δράστη να νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, ύστερα από τη δική του εκτροπή σε γκρεμό λίγα μόλις λεπτά μετά το πρώτο επεισόδιο, ενώ η παθούσα έχει αναθέσει την υπόθεσή της σε δικηγόρο, η οποία θα παρακολουθήσει το σύνολο της δικαστικής διαδικασίας από την πλευρά της πολιτικής αγωγής.

Η παραλαβή του παιδιού και η διαδρομή προς το Μοντε Σμιθ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής, το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 και περί ώρα 20:00, η μητέρα του ανήλικου τέκνου, μια ημεδαπή που βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της και έχει την επιμέλεια του παιδιού, μετέβη με το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό της στην οικία της μητέρας του 45χρονου, προκειμένου να παραλάβει το τρίχρονο παιδί τους.

Η γυναίκα τοποθέτησε το ανήλικο, δεμένο στο ειδικό καθισματάκι του, στα πίσω καθίσματα του οχήματος. Στο τιμόνι κάθισε η ίδια, ενώ στη θέση του συνοδηγού επιβιβάστηκε ο 45χρονος, καθώς, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει η μητέρα, ο ίδιος της είχε ζητήσει να τον μεταφέρει στον χώρο στάθμευσης πλησίον του αρχαίου σταδίου, στην ευρύτερη περιοχή του Μοντε Σμιθ.

Η διαδρομή ξεκίνησε φαινομενικά ομαλά, χωρίς τίποτα να προμηνύει αυτό που λίγα λεπτά αργότερα θα μετέτρεπε ένα συνηθισμένο βράδυ σε σκηνικό θρίλερ.

Η προσπάθεια εκτροπής στον γκρεμό

Ενώ το όχημα κινούνταν επί κεντρικής οδού της περιοχής, με κατεύθυνση προς την πόλη της Ρόδου, και είχε πλησιάσει στο ύψος ενός κυκλικού κόμβου, ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η ίδια η οδηγός, έπιασε αιφνιδιαστικά το τιμόνι και το έστριψε με δύναμη προς την πλευρά όπου ανοίγεται ο γκρεμός, με σκοπό, κατά τους ισχυρισμούς της παθούσας, να ρίξει το αυτοκίνητο, μαζί με την ίδια και το ανήλικο παιδί τους, στο κενό.

Η οδηγός, αντιδρώντας ενστικτωδώς, γύρισε με δύναμη το τιμόνι προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη βίαιη εκτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν το όχημά της να συγκρουστεί με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας υλικές ζημιές στον καθρέφτη του.

Η τροπή της υπόθεσης δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, ο 45χρονος, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν ακόμη εν κινήσει, σηκώθηκε από τη θέση του συνοδηγού, καβάλησε το κάθισμα του οδηγού και την ίδια την παθούσα, και επιχείρησε να φτάσει με το πόδι του τα πετάλια, προκειμένου, όπως ανέφερε η μητέρα του παιδιού, να πατήσει το γκάζι και να ολοκληρώσει την εκτροπή στον γκρεμό. Η προσπάθεια, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το όχημα διαθέτει σύστημα start – stop, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να σβήσει αυτόματα τη στιγμή που εκείνος πάτησε τα πετάλια.

Η αποβίβαση και η δεύτερη πτώση στον γκρεμό

Μετά το αποτυχημένο εγχείρημα, ο 45χρονος αποβιβάστηκε από το όχημα στην οικία της μητέρας του και επιβιβάστηκε σε δικό του ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 21:00 το βράδυ, κινούμενος στον ίδιο δρόμο όπου είχε εκτυλιχθεί το πρώτο περιστατικό, και μάλιστα μόλις λίγα μέτρα μακριά από το αρχικό σημείο, εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 60 μέτρων.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το όχημα στη χαράδρα. Κατά τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε, έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ ο 45χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η αυτοψία στον τόπο του συμβάντος είχε ως αποτέλεσμα την ανεύρεση και κατάσχεση χρηματικού ποσού, τραπεζικών καρτών, εγγράφων και προσωπικών αντικειμένων, που εντοπίστηκαν διάσπαρτα μέσα στο όχημα.

Η εμπλοκή τρίτου οχήματος και η μαρτυρία της οδηγού

Στη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκε και η οδηγός του τρίτου οχήματος, με το οποίο είχε συγκρουστεί το αυτοκίνητο της μητέρας στην πρώτη φάση του περιστατικού.

Η εν λόγω οδηγός ανέφερε ότι κινούνταν στον ίδιο δρόμο με κατεύθυνση προς το Νοσοκομείο της Ρόδου, όταν, από το αντίθετο ρεύμα, αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο να εκτελεί απότομους και αδικαιολόγητους ελιγμούς. Όπως φέρεται να κατέθεσε, προσπάθησε να το αποφύγει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να έρθουν σε επαφή.

Το οικογενειακό πλαίσιο και η εικόνα της σχέσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 45χρονος ημεδαπός είναι τυπικά έγγαμος με την παθούσα, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί ηλικίας τριών ετών και έξι μηνών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ωστόσο, βρίσκονταν σε διάσταση, με την επιμέλεια του ανήλικου να έχει ανατεθεί στη μητέρα.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία που, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης οδήγησης, της παράβασης της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο ίδιος, μετά τη δική του εκτροπή στον γκρεμό, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, με την υπόθεση να βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης και να αναμένεται να εξεταστεί στη συνέχεια από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.