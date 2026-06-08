Δράστης του φονικού στη Ρόδο ένας 55χρονος.

Τραγωδία το βράδυ της Δευτέρας στη Ρόδο, όταν δύο φίλοι ήρθαν στα χέρια και ο 55χρονος μαχαίρωσε τον 63χρονο. Όπως μεταδίδει η dimokratiki, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι δύο άνδρες είχαν φιλικές σχέσεις με τον 55χρονο να είχε παραχωρήσει στέγη στον άλλον, φιλοξενώντας τον στον χώρο όπου διέμενε. Η συμβίωση αυτή, όπως προκύπτει, δεν ήταν χωρίς εντάσεις.

Και οι δύο φέρεται να αντιμετώπιζαν σειρά προβλημάτων, στοιχείο που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να επιβάρυνε τη μεταξύ τους σχέση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και οι δύο τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, παράγοντας που εξετάζεται ως προς τον ρόλο που έπαιξε στην κλιμάκωση της έντασης. Ο καβγάς έφτασε σε οριακό σημείο και ο ένας από τους δύο φέρεται να έστρεψε μαχαίρι εναντίον του άλλου, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσηλευτική μονάδα της περιοχή και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.