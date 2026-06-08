Ο συλληφθέντας αποπειράθηκε να κάνει το ίδιο σε τουρίστα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι πράξεις ενός άνδρα στα Χανιά, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου (06/06) παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανηλίκους στην περιοχή της Σούδας.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο 34χρονος αλλοδαπός προσέγγισε τους δύο ανηλίκους στο λιμάνι και τους πρότεινε να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Σύφμωνα με το zarpanews.gr, τα δύο παιδιά, ηλικίας 14 ετών, φοβήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο, ωστόσο ο 34χρονος τους ακολούθησε. Εκεί, ο άνδρας προέβη σε ασελγείς πράξεις, προτείνοντάς τους μάλιστα να τους πληρώσει ώστε να «υποκύψουν στις ορέξεις τους».

Τα παιδιά αποχώρησαν από το σημείο και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο 34χρονος συνελήφθη την Κυριακή (07/06) στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν αρχικά επιχείρησε να κλέψει και στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει το ίδιο σε έναν 21 χρονο Βρετανο τον οποίο πλησίασε, τον έσπρωξε προς το μέρος του και τον φίλησε στο μάγουλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης, μετά την καταγγελία των γονέων.