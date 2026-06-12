Πάντα ακούραστος, πάντα δημιουργικός και πρωτοπόρος ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ πέθανε την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Ίσως η πιο εμβληματική μορφή της σύγχρονης βρετανικής τέχνης, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Ο οραματιστής του 20ου αιώνα πέθανε ήρεμα στο σπίτι του, ανακοίνωσε η μάνατζέρ του Έρικα Μπόλτον.

«Ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης Ντέιβιντ Χόκνεϊ, από τις πιο σημαντικές φιγούρες της σύγχρονης τέχνης στον 20 και 21 αιώνα, πέθανε ήσυχα στο σπίτι του στις 11 Ιουνίου του 2026, μόλις έναν μήνα πριν από τα 89α γενέθλιά του» ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Η διαχρονική κληρονομιά του Ντέιβιντ Χοκνεϊ αντανακλά τον διαρκή ενθουσιασμό του για τη ζωή, την εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ του, την πηγαία γενναιοδωρία του και την διερευνητική του περιέργεια που περιελάμβανε ο μότο του: Αγάπα τη ζωή. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες για την επιμνημόσυνη δέηση».

Ποιος ήταν ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ ήταν μία εμβληματική φιγούρα της τέχνης. Από νωρίς από τη σχολή καλών τεχνών ακόμα είχε διαφανεί το ταλέντο του. Έγινε διάσημος στα 60s ως ταλέντο στην pop art και ήταν ιδιαίτερα γνωστός για για τους πίνακές του που απεικόνιζαν πισίνες, κάτι που τον καθόρισε στην αισθητική του Λος Άντζελες. Έργα του όπως «A Bigger Splash» και «Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)» απεικόνιζαν ηδονιστικές σκηνές αγάπης, πόθου και απώλειας σε καμβάδες που αφηγούνταν ιστορίες κάτω από τον καυτό ήλιο.

Αλλά η καριέρα των 60 ετών του Χόκνεϊ δεν μπορεί α καθοριστεί από μία μόνο εποχή. Φιλοτέχνησε πορτρέτα με τη χρήση photo-collage, πειραματίστηκε με το αφηρημένο στη φύση και στην μετέπειτα ζωή του διερεύνησε τις πιθανότητες δημιουργίας έργων με τεχνολογία 3D.

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