«Έφυγε» σε ηλικία 66 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τον αποχαιρέτησε με μία συγκινητική ανάρτηση.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο δημοσιογράφος, Νίκος Σερβετάς, σε ηλικία 66 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδηςείπε το δικό του «αντίο», τονίζοντας πως «η απώλεια του συντρόφου μας Νίκου Σερβετά είναι πολύ επώδυνη. Ήταν πανταχού παρών με έναν επίμονο και γλυκό τρόπο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς:

«Η απώλεια του συντρόφου μας Νίκου Σερβετά είναι πολύ επώδυνη. Ήταν πανταχού παρών με έναν επίμονο και γλυκό τρόπο.

Αεικίνητος, πεισματάρης κα μαχητικός, τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως άνθρωπος, ο Νίκος αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους εμάς του φίλους του και τους συντρόφους του.

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{https://www.facebook.com/gabriel.sakellaridis/posts/pfbid0Um6w83JXoP8fu2g66STAsdkR8cF8EybtvF98NUWqQyupRZKRMxN5m1HSzo4G78Rkl}

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον σύντροφο μας Νίκο Σερβετά.

Έναν αεικίνητο άνθρωπο, έναν σύντροφο που δεν φοβόταν ποτέ να πει καθαρά την άποψή του, να υπερασπιστεί με πάθος όσα πίστευε και να σταθεί εκεί όπου τον καλούσε η συνείδησή του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και προσθέτει: «Έναν δημοσιογράφο, που επί σαράντα χρόνια τίμησε το επάγγελμά του στο έπακρο, υπηρετώντας με απαράμιλλη σταθερότητα την υπεράσπιση της αλήθειας, τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή. Με τα άρθρα και τα ρεπορτάζ του σε εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, με την εργασία του σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές σε Σουηδία και Ελλάδα, φρόντιζε να φωτίσει αθέατες πτυχές των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων.

Ο Νίκος Σερβετάς ήταν παρών σε κάθε στιγμή της πορείας της Ανανεωτικής Αριστεράς. Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοί του στην διαδρομή από το ΚΚΕ Εσωτερικού μέχρι τη Νέα Αριστερά μιλούσαν πάντα για έναν άνθρωπο σταθερό, χρήσιμο, ευρηματικό.

Όπως μας θυμίζουν τα λόγια του Μπέρτολτ Μπρέχτ στον Έπαινο στους αγωνιστές: «Υπάρχουν και εκείνοι που αγωνίζονται όλη τους τη ζωή: αυτοί είναι οι απαραίτητοι». Και αυτό ήταν ο Νίκος.

Ευχόμαστε δύναμη στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, σύντροφέ μας Νίκο».