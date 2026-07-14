Η συνεργασία επεκτείνεται και πέρα από τις live εμφανίσεις των Iron Maiden, καθώς η Pophouse είναι μέρος και της κινηματογράφησης του «Run for Your Lives», της παγκόσμιας περιοδείας της μπάντας που πέρασε και από την Αθήνα τον περασμένο Μάιο.

Η εταιρεία Pophouse Entertainment, επενδυτική του συνιδρυτή των ABBA, Bjorn Ulvaeus, ανακοίνωσε την συνεργασία της με τους θρυλικούς Iron Maiden, καθώς απέκτησαν το 50% των μουσικών δικαιωμάτων της μπάντας, μετέδωσε το Billboard.

Η σουηδική εταιρεία απέκτησε τα δικαιώματα δημοσίευσης και κύριας μουσικής, καθώς και δικαιώματα ονόματος, εικόνας και ομοιότητας (NIL) της βρετανικής μπάντας αν και δεν αποκαλύφθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες. Η συμφωνία περιλαμβάνει και τα δικαιώματα του Eddie, την ιστορικής μασκότ της βρετανικής μπάντας.

Συγκριτικά και μόνο αναφέρεται, ότι σε ανάλογη συμφωνία η σουηδική εταιρεία απέκτησε πριν από λίγο καιρό και τα δικαιώματα των Kiss, έναντι 300 εκατ. δολαρίων, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό ούτε σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό που απέκτησε η εταιρεία.

Η συνεργασία ήταν στα σκαριά ήδη από πέρυσι ανάμεσα στην Pophouse και τον μάνατζερ των Iron Maiden, Andy Taylor, και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση θα δώσει την ευκαιρία στη μπάντα να αναζητήσει νέα δημιουργικά μονοπάτια , που θα συνδέουν τους ήδη υπάρχοντες φανς αλλά και να φέρει τον κατάλογο της μουσικής των Maiden σε νέο κοινό.

Οι Iron Maiden ξεκίνησαν το 1975 στο Λονδίνο και είναι ένα από τα μακροβιότερα συγκροτήματα και τις πιο επιδραστικές μπάντες όλων των εποχών στον χώρο του metal. Οι πωλήσεις τους υπολογίζονται σε 100 εκατ. δίσκους από τα 17 studio albums με βραβεία Grammy, Brit και Ivor Novello.

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Η συνεργασία επεκτείνεται και πέρα από τις live εμφανίσεις, καθώς η Pophouse είναι μέρος και της κινηματογράφησης του «Run for Your Lives», της παγκόσμιας περιοδείας της μπάντας που είναι σε εξέλιξη και πέρασε και από την Αθήνα τον περασμένο Μάιο.

Oι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

Οι Iron Maiden ανέβηκαν στη σκηνή μπροστά σε περισσότερους από 50.000 θεατές, σε μια συναυλία που μετατράπηκε σε πραγματική γιορτή του heavy metal.

Το θρυλικό συγκρότημα προσέφερε ένα εκρηκτικό show, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του δύναμη και την τεράστια απήχηση που εξακολουθεί να έχει στο ελληνικό κοινό, το οποίο κατέκλυσε από νωρίς το στάδιο.

Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή ήδη από τις πρώτες ώρες, με χιλιάδες fans να σχηματίζουν ουρές γύρω από το ΟΑΚΑ, δημιουργώντας εικόνες μεγάλης συναυλιακής προσμονής πριν ανοίξουν οι πύλες.

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Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, οι Iron Maiden παρουσίασαν ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις πιο εμβληματικές στιγμές της πολυετούς καριέρας τους, ξεσηκώνοντας το κοινό που δεν σταμάτησε να τραγουδά και να χειροκροτεί.

Με το τραγούδι Murders in the Rue Morgue άνοιξαν τη συναυλία τους ενώ προς το τέλος αυτής όλοι οι θαυμαστές τραγούδησαν μαζί τους το «Fear of the dark».

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Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας τους Run For Your Lives World Tour 2026, η οποία γιορτάζει τα 50 χρόνια της ιστορικής διαδρομής τους στη μουσική.