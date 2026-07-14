«The Odyssey: The Making Of an Epic», έρχεται απόψε στον ΣΚΑΙ.

Λίγες ημέρες πριν από τη διεθνή πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια» μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ, αναμένεται να προβάλει όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και στιγμές πίσω από την κάμερα.

Η παραγωγή αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες των τελευταίων μηνών με τον προϋπολογισμό της να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, αναμένεται η επίσημη διεθνής πρεμιέρα στους κινηματογράφους.

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Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ θα προβληθεί το «The Odyssey: The Making Of an Epic», με τον Κρίστοφερ Νόλαν και τους συντελεστές της παραγωγής να μιλούν για όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν μέχρι να ολοκληρωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

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«The Odyssey: The Making Of an Epic» - Απόψε στις 21:00, αποκλειστικά στον ΣΚΑΙ.