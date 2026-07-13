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Το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ που έρχεται στο MEGA.

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, «Σύγκρουση».

Στο νέο backstage φωτογραφικό υλικό αποτυπώνονται εκφράσεις γεμάτες ένταση και χαρακτήρες που κινούνται μεταξύ φωτός και σκοταδιού, καθώς η υπόθεση κρίνεται και η αγωνία κορυφώνεται στο δικαστήριο.

Κάθε εικόνα, κάθε καρέ, κάθε βλέμμα είναι ένα μικρό μόνο μέρος, μιας ιστορίας που εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς.

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Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης», σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, o νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες, που δημιουργούν αβεβαιότητα και ερωτηματικά.

Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη), η οποία όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες – επαγγελματικές και προσωπικές – ισορροπίες.