Ο Τσάρλι Ντάλιν έφυγε από τη ζωή έπειτα από τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γάλλος ιστιοπλόος Τσάρλι Ντάλιν, ο πρόσφατος νικητής του εμβληματικού αγώνα «Vendée Globe» (ο γύρος του κόσμου χωρίς στάση), έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Ο θάνατός του προκαλεί βαθιά θλίψη στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα, καθώς ο Νταλέν κατάφερε το αδιανόητο: να κερδίσει τον δυσκολότερο αγώνα του πλανήτη ενώ έδινε ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή του.

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Ένας άθλος κόντρα στο πεπρωμένο

Ο Ντάλιν διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή καρκίνου του γαστρεντερικού συστήματος, την οποία αντιμετώπιζε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και της διεξαγωγής του Vendée Globe 2024-25. Παρά την επιβαρημένη κατάσταση της υγείας του, όχι μόνο κατάφερε να τερματίσει, αλλά έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Κάλυψε τη διαδρομή των 24.300 μιλίων (39.100 χλμ.) στον απίστευτο χρόνο των 64 ημερών, 19 ωρών, 22 λεπτών και 49 δευτερολέπτων, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ορόσημο του Αρμέλ Λε Κλεάκ από το 2017 για περισσότερες από εννέα ημέρες.

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«Με βαθιά θλίψη, η οικογένειά μου και εγώ ανακοινώνουμε τον θάνατο του συζύγου μου, Charlie Dalin, μετά από μακρά ασθένεια», δήλωσε η σύζυγός του, Περίν Λε Πάπε, σε μήνυμά της προς το Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη.

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Η αποκάλυψη της προσωπικής του μάχης

Η πορεία του Νταλέν προς την κορυφή χαρακτηρίστηκε από επιμονή. Στην προηγούμενη διοργάνωση (2020-21), είχε τερματίσει πρώτος, αλλά έχασε τη νίκη όταν ο Γιάννικ Μπεστάβεν έλαβε μπόνους χρόνου για τη συμμετοχή του στη διάσωση ενός συναθλητή του. Τα πρώτα σημάδια της περιπέτειας με την υγεία του εμφανίστηκαν στα τέλη του 2023, όταν αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα Transat Jacques Vabre για ιατρικούς λόγους.

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Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, μέσα από ένα βιβλίο όπου κατέγραφε τον αγώνα του, αποκάλυψε ότι η διάγνωση του όγκου έγινε λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη του ιστορικού του αγώνα. Παραδέχθηκε πως υποβαλλόταν σε εντατική ανοσοθεραπεία καθ' όλη τη διάρκεια του Vendee Globe. Τον Ιανουάριο του 2025, ο Νταλέν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ως νικητής της 10ης έκδοσης του αγώνα, γιορτάζοντας τη νίκη του πάνω στο σκάφος μαζί με τη σύζυγό του και τον μικρό τους γιο, Όσκαρ.

Η απώλεια του Τσάρλι Νταλέν κλόνισε βαθιά την Γαλλία. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφραση τη λύπη του μέσω μίας ανάρτησης στο Χ.

«Ο Σαρλί Νταλέν κατέκτησε το Vendée Globe, δίνοντας σιωπηλά μια άλλη, εσωτερική μάχη. Η Γαλλία υποκλίνεται σε έναν σπουδαίο ναυτικό, σε μια σπάνια γενναιότητα, σε ένα φως που έλαμπε μακριά στις ανοιχτές θάλασσες», έγραψε ο Μακρόν.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2065017081737650358}

Ο Τσάρλι Νταλέν αφήνει πίσω του μια κληρονομιά αξεπέραστης ψυχικής δύναμης και αθλητικής αριστείας.