Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έφερε το πρώτο κύμα εκδρομέων του καλοκαιριού.

Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο στη θερινή περίοδο, με χιλιάδες ταξιδιώτες να έχουν ήδη φτάσει στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή σε τουριστικούς προορισμούς.

Όσοι δε κάτοικοι του λεκανοπεδίου, δεν κατάφεραν να αποδράσουν για το τριήμερο, αναζητούν μια δροσερή ανάπαυλα στις κοντινές παραλίες της Αττικής, όπως η Α’ πλαζ Γλυφάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diwsviesspu1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου, έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Κρήτης, η θερινή περίοδος άρχισε δυναμικά. Η αυξημένη κίνηση του τριημέρου γεμίζει με αισιοδοξία τους επαγγελματίες του τουρισμού για ακόμη μια καλή σεζόν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ναύπλιο, ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς υποδέχεται και αυτό το τριήμερο επισκέπτες από όλη τη χώρα, με τις πληρότητες να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Γεμάτες κόσμο είναι και οι παραλίες της Χαλκιδικής καθώς η Βόρεια Ελλάδα απολαμβάνει τον καλό καιρό του τριημέρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diwo6hkxjojl?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-diwo2lz27gc9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί διαχρονικά μία από τις περιόδους με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για σύντομες αποδράσεις. Ωστόσο, η αυξημένη κινητικότητα συνοδεύεται συχνά από υψηλό αριθμό σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων.

Ενδεικτικά, κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος καταγράφηκαν 15 νεκροί το 2021, 16 το 2022, 17 το 2023, 18 το 2024 και 12 το 2025.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται συνολικά στην οδική ασφάλεια, η πρόκληση παραμένει σημαντική. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2025 σημειώθηκε μείωση περίπου 22% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το 2024, καθώς οι νεκροί περιορίστηκαν από περίπου 665 σε 517. Ιδιαίτερα στην Αττική παρατηρείται αισθητή αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων, ενώ στο επαρχιακό δίκτυο οι απώλειες εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Από τις αρχές του 2026 έως σήμερα, 158 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους, καθώς και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Με αφορμή την αυξημένη έξοδο του τριημέρου, ο ΟΔΥΣΕΑΣ, (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας) οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να σέβονται τα όρια ταχύτητας και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση και επιστροφή όλων στους προορισμούς τους.