Ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοτήτων, οι διοργανωτές μέτρησαν 1.848 παρευρισκόμενους.

Σχεδόν 2.000 άνθρωποι με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν συνέρρευσαν χθες Σάββατο στην κομητεία Κορκ της Ιρλανδίας, προκειμένου να κερδίσουν μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοτήτων, οι διοργανωτές μέτρησαν 1.848 παρευρισκόμενους με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν, ανακοινώνοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το ίδιο επώνυμο, κάτι που πιστοποίησε εκπρόσωπος της επιτροπής των Ρεκόρ Γκίνες.

Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχαν οι Γκάλαχερ- ένα άλλο κοινό ιρλανδικό επώνυμο- που είχαν συγκεντρώσει 1.488 συνεπώνυμους, το 2007, στην κομητεία Ντονεγκάλ της βορειοδυτικής Ιρλανδίας.

Το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν είναι κοινό στη νοτιοδυτική Ιρλανδία, καθώς και στην ιρλανδική διασπορά στη Βόρεια Αμερική.

«Στη Βοστώνη, όπου μένω, υπάρχουν πολλοί Σάλιβαν. Αλλά αυτό είναι απίστευτο!», δήλωσε ο Κέβιν Σάλιβαν, ένας 75χρονος συνταξιούχος. «Όλοι όσοι βλέπω εδώ είναι Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν. Είναι απίστευτο συναίσθημα», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τη βρετανική βάση γενεαλογικών δεδομένων Forebears, υπάρχουν παγκοσμίως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι με το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο’Σάλιβαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στις ΗΠΑ.