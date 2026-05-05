Ξεκίνησε στις 10 π.μ. το Σάββατο 2 Μαΐου και ολοκλήρωσε στις 10 π.μ. την Κυριακή 3 Μαΐου το πρωί.

Την ώρα που οι περισσότεροι από εμάς κοιμόμασταν, ο 22χρονος Xavier Dillard χρησιμοποιούσε κάθε ίχνος ενέργειας για να πετύχει κάτι στο οποίο δούλευε για χρόνια, να καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες ολοκληρώνοντας 12.412 έλξεις σε 24 ώρες. Ξεκίνησε στις 10 π.μ. το Σάββατο 2 Μαΐου και ολοκλήρωσε στις 10 π.μ. την Κυριακή το πρωί.

Ο Dillard είπε ότι όλα ξεκίνησαν πριν από τρία χρόνια στο υπόγειο ενός φίλου του. «Είμαι καλύτερος από αυτόν σε κάθε άλλη άσκηση εκτός από τις έλξεις. Δηλαδή, μισώ τις έλξεις και εκείνος τις λατρεύει, και δεν το άντεχα. Είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Έτσι, αφού δοκιμάσαμε, άρχισα να προπονούμαι στις έλξεις κάθε μέρα», είπε. Και το πιο δύσκολο ήταν να ξεπεράσει τον πόνο. «Θα έλεγα απλώς να μην τα παρατήσω... μετά βίας έβλεπα, δάκρυζα. Η όρασή μου ήταν θολή. Ήμουν ξαπλωμένος... νόμιζα ότι πεθαίνω. Αλλά για κάποιο λόγο είπα ότι ήθελα αυτό το ρεκόρ τόσο πολύ, που απλώς έπρεπε να συνεχίσω», δήλωσε ο Dillard στο whsv.com.

Η εξάσκηση φέρνει την τελειότητα. Ο Dillard λέει ότι ξεκίνησε την προπόνηση ακριβώς δύο χρόνια πριν για αυτή τη στιγμή. «Ξεκίνησα κάνοντας 4 σετ των 12 έλξεων και μετά από κάθε προπόνηση, λίγες εβδομάδες αργότερα, το άλλαξα σε περίπου 5 ανά λεπτό για 300 επαναλήψεις και το έκανα αυτό κάθε μέρα μετά από κάθε προπόνηση... Έκανα έλξεις κάθε μέρα. Η πιο έντονη εβδομάδα προπόνησής μου ήταν περίπου 2.400 έλξεις και 4 ώρες κάθε μέρα της εβδομάδας, που φτάνει συνολικά 14.000 ή 16.000», είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=OlYV3SN3JA4}

Ο Dillard είπε ότι δεν ήταν κάποιος ιδιαίτερος αθλητής και ήταν από τους πιο αργούς στην ομάδα ανώμαλου δρόμου όταν μεγάλωνε, αλλά επειδή άρχισε να επικεντρώνεται στον εαυτό του, τώρα μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα. «Ήμουν πολύ αδύνατος, δεν ήμουν κάποιος σημαντικός, απλώς ήθελα πραγματικά κάτι και κατέβαλα την προσπάθεια. Οπότε, η συμβουλή μου είναι να κρατάς το κεφάλι χαμηλά και να δουλεύεις πάνω σε αυτό που σε παθιάζει», είπε.