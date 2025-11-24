Το μάθημα Φυσικής Αγωγής αποκτά πιο σύγχρονη μορφή, με έμφαση στην ενδυνάμωση και την καθημερινή άσκηση.

Ένα νέο, αναβαθμισμένο μάθημα Γυμναστικής ετοιμάζεται να μπει στα σχολεία, με στόχο να αλλάξει τη φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στον αθλητισμό, την ευεξία και τους υγιεινούς τρόπους ζωής.

Σύμφωνα με απόφαση της Υπουργού Παιδείας έχει «κλειδώσει» το ποσό των 9.796.000,00 για την αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος που αποσκοπεί στην ψυχοσωματική ανάπτυξη, την υγεία και την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Το μάθημα δομείται στους πυλώνες Έμπνευση, Άθληση και Ευζωία που επιτυγάχνωνται μέσα από:

(α) την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου με τη συμμετοχή 200-250 Ελλήνων αθλητών οι οποίοι αφηγούνται τις ιστορίες τους και μοιράζονται τα διδάγματα της διαδρομής τους, δίνοντας τη δυνατότητα

στους μαθητές να γνωρίσουν πρότυπα ήθους, επιμονής και αριστείας και ταυτόχρονα να μάθουν την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και τα ιδανικά του - το πρώτο βήμα για να ανακαλύψουν τη δική τους δύναμη (Έμπνευση),

(β) την προμήθεια αθλητικού και ευεξιακού εξοπλισμού σε 4.550 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα (3.000 Μικρά–Μεσαία Δημοτικά Σχολεία, 1.500 Μεγάλα Δημοτικά και Γυμνάσια, 50 Γυμνάσια – Λύκεια με Κλειστό Γυμναστήριο) με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της παροχής Φυσικής Αγωγής και της σχολικής άθλησης (Άθληση) και

(γ) την παραγωγή ψηφιακού παιδαγωγικού περιεχομένου κατάλληλα προσαρμοσμένου σε μαθήτριες/μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και πάνω στην υγιεινή διατροφή, την ψυχική ευεξία, τον ύπνο και την πρόληψη βλαβερών συνηθειών, μετατρέποντας το σχολείο σε χώρο καλλιέργειας υγείας, ισορροπίας και αυτογνωσίας όπου τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν με ευθύνη, επίγνωση και θετική στάση απέναντι στη ζωή (Ευζωία).

Το μάθημα Φυσικής Αγωγής αποκτά πιο σύγχρονη μορφή, με έμφαση στην ενδυνάμωση και την καθημερινή άσκηση, στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων ευεξίας, στην επαφή με περισσότερα αθλήματαστη συνεργασία, την ομαδικότητα και τη σωματική υγεία και στην καλλιέργεια σταθερών συνηθειών άθλησης. Στόχος είναι οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, να ανακαλύπτουν το άθλημα που τους ταιριάζει και να ενισχύουν τη φυσική, ψυχική και κοινωνική τους υγεία.

Ο κομβικός ρόλος 250 αθλητών

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν περίπου 250 διακεκριμένοι αθλητές και προπονητές, οι οποίοι θα αναλάβουν να καθοδηγούν ειδικά εργαστήρια και αθλητικά προγράμματα, παρουσιάζουν τα αθλήματά τους και τις τεχνικές τους, παρακινούν και εμπνέουν τους μαθητές μέσω βιωματικών δράσεων, συμβάλλουν στη σωστή αθλητική κουλτούρα και πειθαρχία. Η παρουσία ενεργών αθλητών αναμένεται να δώσει εντελώς διαφορετικό «χρώμα» στο μάθημα, κάνοντάς το πιο ελκυστικό και πιο συνδεδεμένο με τη σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα.

Τα πρώτα σχολεία που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα επιλεγούν με βάση τις εγκαταστάσεις τους, τη δυνατότητα εφαρμογής ειδικών αθλητικών δράσεων και τη γεωγραφική τους διασπορά. Η πιλοτική εφαρμογή θα αξιολογηθεί και, αν αποδειχθεί επιτυχής, το πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις βαθμίδες.

Το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει μέσω αυτής της αλλαγής να αυξήσει τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών, να μειώσει τα ποσοστά παχυσαρκίας, να ενισχύσει την ψυχική υγεία, και να μετατρέψει το σχολείο σε έναν χώρο ουσιαστικής άθλησης και ζωής.