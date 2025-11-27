Από σήμερα μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 1η Δεκέμβρη η υποβολή των αιτήσεων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά.

Ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η Ειδική Προκήρυξη για την κάλυψη των κενών σε γενική και Ειδική Εκπαίδευση μέσω της οποίας καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ΄1851/2024 (διορθ. σφάλματος Γ΄2024/2024), Γ΄ 2415 και Γ΄ 2416/2024, αντιστοίχως, όπως ισχύουν και τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και επικουρικούς της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025, οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.) και διαβιβάστηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.,

μόνο των κλάδων/ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της ως άνω Προκήρυξης, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, με βάση τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της ειδικής προκήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων ή ΚΕΔΑΣΥ, για το σχολικό έτος 2025-2026, από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ