Η 3η Δεκεμβρίου δεν «αργία» μαθημάτων αλλά μια μέρα όπου τα σχολεία καλούνται μεταξύ άλλων να αφιερώσουν χρόνο για την ευαισθητοποίηση για θέματα ΑμεΑ.

Δυναμικά «έρχεται» ο Δεκέμβρης για τα σχολεία φέρνοντας αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων αρχής γενομένης από την προσεχή Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μια μέρα με σημαντικό πρόσημο και συμβολισμό καθώς έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δημοσιεύματα που επιμένουν να «εμφανίζουν» την 3η Δεκέμβρη ως σχολική αργία η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι αποτελούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Η αλήθεια είναι πρόκειται για μια καθόλα σχολική μέρα με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να καλούνται να δώσουν το παρών κανονικά στις τάξεις τους, να τηρείται παρουσιολόγιο και γενικότερα να αποτελεί μέρα μαθημάτων χωρίς αστερίσκους λειτουργίας των σχολείων. Η μόνη διαφορά που καταγράφεται για εκείνη την μέρα είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας μέσω της οποίας οι απανταχού σχολικές μονάδες καλούνται να αφιερώσουν χρόνο από τα μαθήματα ώστε να υλοποιηθούν εντός σχολικού ωραρίου δράσεις ενημέρωσης και συμπερίληψης ώστε οι μαθητές όλων των τάξεων να ενημερωθούν για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία του σεβασμού, της αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο στο πλαίσιο της παραπάνω θεματικής προτείνονται παρουσιάσεις, συζητήσεις, δημιουργικές δραστηριότητες, αθλητικά παιχνίδια και συνεργασίες με Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και συμβούλους εκπαίδευσης. Παράλληλα για την προετοιμασία των δράσεων, το Υπουργείο προτείνει τη χρήση του ψηφιακού υλικού του ΙΕΠ και της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1992, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δίνοντάς μας την ευκαιρία κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει την υποχρέωση διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, βασιζόμενοι στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και εντάσσεται και η πρόταση για αφιέρωμα εντός σχολικού πλαισίου και ωραρίου στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων να τονιστεί ότι μάθημα θα «χάσουν» και όσοι μαθητές δώσουν μαζί με τα σχολεία τους το παρών στην κεντρική εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργελιο Παιδείας με αφορμή την ημέρα, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00 – 12:00, στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο ΥΠΑΙΘΑ, η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Η εκδήλωση θα αναδείξει τη φωνή των μαθητών με αναπηρία, καθώς και καλές πρακτικές συνεκπαίδευσης από σχολεία όλης της χώρας, με στόχο να διαδοθεί το μήνυμα ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων, χωρίς αποκλεισμούς.