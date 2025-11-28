Η βεβαίωση που μπορούν να ζητήσουν οι εργαζόμενοι γονείς όταν ανακοινώνονται κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία Adel με τις ισχυρές καταιγίδες που οδήγησαν κατά τόπους και σε πλημμυρικά φαινόμενα οδήγησε 11 Δήμους στην απόφαση για κλειστά σχολεία στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά λόγω της έντονης κακοκαιρίας, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να λάβουν βεβαίωση αδυναμίας μετακίνησης, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους για υπηρεσιακή ή επαγγελματική ανάγκη.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου Διονύσου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι λόγω της μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν το σχετικό έγγραφο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τα στοιχεία τους και λαμβάνουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση που πιστοποιεί την αδυναμία μετακίνησης των παιδιών τους προς το σχολείο και συνεπώς τη δική τους ανάγκη προσαρμογής στο εργασιακό τους πρόγραμμα.

{https://www.facebook.com/www.dionysos.gr/posts/pfbid02mBCHW7ghrN6s41LctR8dSVdif25zu4irPHsH9jrXmMXcUGjyj9wSQ7pkxM1fx98yl}

Όλοι οι Δήμοι της χώρας προσφέρουν αντίστοιχη βεβαίωση ηλεκτρονικά οπότε οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον οικείο Δήμο ώστε να τους καθοδηγήσει για τις διαδικασίες χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dek6hg6fg5y9?integrationId=40599y14juihe6ly}