Κλειστά σχολεία έχουν ανακοινώσει δήμοι λόγω κακοκαιρίας και στην Αττική.

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αττική με αποτέλεσμα δήμοι να παίρνουν την απόφαση για κλειστά σχολεία. Μέχρι στιγμής ο Δήμος Διονύσου,ο Δήμος Σπατών και ο Δήμος Πεντέλης έχουν ανακοινώσει την προσωρινή μη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων.

Αναλυτικά:

Δήμος Σπατών

Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

Γυμνάσιο Σπάτων

Λύκειο Σπάτων

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με κάθε νεότερη εξέλιξη.

Δήμος Πεντέλης

Έκτακτη ανακοίνωση

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών τα σχολεία του Δήμου Πεντέλης θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Δήμος Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα.

Αντίθετα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ολισθηρότητας και ατυχημάτων στους αύλειους χώρους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται.