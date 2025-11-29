Πρόκειται για έναν 63χρονο πατέρα δύο παιδιών που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 31χρονης ΑμεΑ κόρης του. Τι λένε οι γείτονες.

Σοκάρει η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ένας 63χρονος πατέρας δύο παιδιών κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 31χρονης ΑμεΑ κόρης του. Όλα έγιναν την περασμένη Παρασκευή. Γείτονες ακούν φωνές και τη γυναίκα του κατηγορούμενου να καλεί σε βοήθεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-del975iolsa1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η γυναίκα που κάλεσε την Αστυνομία μιλά στις Εξελίξεις Τώρα: «Ακούγονταν φωνές, φώναζε η μητέρα «βοήθεια, το παιδί μου, σκοτώνουν το παιδί μου» και καλέσαμε την αστυνομία. Είχε πιάσει την κόρη του από τον λαιμό, την χτυπούσε, την έπνιγε και τον πήγανε στο τμήμα. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει καταγγελία στον ίδιο άνθρωπο, μέσα σε δύο μήνες και στο παρελθόν όσο τα παιδιά ήταν ανήλικα είχε κληθεί πάλι το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί μεθούσε τα χτυπούσε, δηλαδή υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά από την αρχή. Ήταν χτυπημένη, φαινόταν. Ακουγόντουσαν χτυπήματα σαν να χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο».

Στη γειτονιά του 63χρονου κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο οξύθυμο, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. «Μπήκε μέσα την Παρασκευή και την Δευτέρα, Τρίτη το απόγευμα ήταν πάλι στο σπίτι με την κόρη του, με το άτομο που έχει κακοποιήσει. Γενικά είναι γνωστό στην γειτονιά ότι κάτι συμβαίνει περίεργο σε αυτό το σπίτι. Η κοπέλα δεν έχει βγει ποτέ μόνη της. Η γυναίκα (του) δείχνει να τον φοβάται, γενικά έχει λίγο μία περίεργη συμπεριφορά, δηλαδή μπορεί να φωνάζει σε περαστικούς, είναι αρκετά οξύθυμος», αναφέρει η γειτόνισσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-del9d69c3jox?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και συμπληρώνει: «Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει; Θα πρέπει να έχουμε μία ακόμη γυναικοκτονία; Τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί για να σταματήσει αυτή η κατάσταση; Έχουν γίνει καταγγελίες και μάλλον δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από όταν έγινε το περιστατικό προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε (την γυναίκα του) να μην είναι μόνη της να δούμε τι έχει συμβεί και είναι πάντα μαζί. Είναι εξαιρετικά λίγες οι φορές που θα βρεθεί το οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του χωρίς αυτόν».

Ο 63χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, όπου ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η μητέρα της 31χρονης ενημερώθηκε για την χορήγηση panic button, κάτι που δεν επιθυμούσε, ενώ μετά από εισαγγελική παραγγελία η 31χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.