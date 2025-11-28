Από την Δευτέρα 1η Δεκέμβρη οι μαθητές μετράνε και επίσημα αντίστροφα για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τελευταία μέρα μαθημάτων για τον Νοέμβρη σήμερα στα σχολεία με τους μαθητές να μετράνε αντίστροφα για την έλευση του Δεκέμβρη που φέρνει κλειστά σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων 2025. Ο φετινός Δεκέμβρης που κάνει ποδαρικό στις τάξεις από την προσεχή Δευτέρα 1η του μήνα φέρνει μαζί του μόλις 17 μέρες μαθημάτων και χαμόγελα ανεμελιάς καθώς έρχεται «φορτωμένος» και με 16 μέρες σχολικής αργίας στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σχολεία: Πότε κλείνουν για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2025

Οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετρούν αντίστροφα για τις γιορτινές διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων για το τέλος του έτους. Σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο, τα σχολεία θα σταματήσουν τα μαθήματα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου προπαραμονή Χριστουγέννων. Παραδοσιακά, η τελευταία σχολική μέρα πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων είναι μια κανονική σχολική μέρα με τήρηση απουσιολογίου, ενώ πολλά σχολεία κυρίως Πρωτοβάθμιας πραγματοποιούν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, μουσικά δρώμενα ή μικρές σχολικές γιορτές για τον αποχαιρετισμό της χρονιάς τις τελευταίες ώρες του ωρολόγιου προγράμματος. Οι γιορτές αυτές διεξάγονται σε μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα με σήμα κατατεθένχριστουγεννιάτικα στολίδια, τραγούδια και κάλαντα που μυούν τους λιλιπούυτειους μαθητές στο πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων: την αγάπη, την αλληλεγγύη και την προσφορά.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές μετά τις διακοπές και την Πρωτοχρονιά

Μετά την εορταστική περίοδο και την επίσημη αργία των Θεοφανίων «πέφτει» την Τρίτη 6 Ιανουαρίου οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Έτσι, η μαθητική κοινότητα απολαμβάνει δύο «γεμάτες» εβδομάδες γιορτινής ανάπαυλας, καθώς το διάλειμμα από τα μαθήματα ξεκινά στις 24 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Ιανουαρίου. Οι διακοπές των Χριστουγέννων αποτελούν σταθερά μία από τις πιο αγαπημένες περιόδους του σχολικού έτους. Προσφέρουν χρόνο για ξεκούραση, οικογενειακές στιγμές, χειμερινές αποδράσεις αλλά και συμμετοχή σε πλήθος εορταστικών δράσεων, πριν οι μαθητές επιστρέψουν στη σχολική καθημερινότητα του Ιανουαρίου.