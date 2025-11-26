Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία φέρνει αλλαγές στα μαθήματα όλων των τάξεων.

Μια διαφορετική καθημερινότητα θα ζήσουν οι μαθητές την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, καθώς με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά, ωστόσο το πρόγραμμα μαθημάτων θα προσαρμοστεί ώστε να υλοποιηθούν εντός σχολικού ωραρίου δράσεις ενημέρωσης και συμπερίληψης. Προβλέπονται παρουσιάσεις, συζητήσεις, δημιουργικές δραστηριότητες, αθλητικά παιχνίδια και συνεργασίες με Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και συμβούλους εκπαίδευσης.

Στόχος της ημέρας είναι να αναδειχθεί η σημασία του σεβασμού, της αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής στην εκπαίδευση, καθώς και να ενημερωθούν οι μαθητές για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Για την προετοιμασία των δράσεων, το Υπουργείο προτείνει τη χρήση του ψηφιακού υλικού του ΙΕΠ («Προσβάσιμο») και της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα από τις 10:00 έως τις 12:00 θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση στο Υπουργείο Παιδείας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν εμπειρίες μαθητών με αναπηρία και παραδείγματα καλών πρακτικών από σχολεία σε όλη τη χώρα, με το μήνυμα ότι μια πραγματικά συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι ευθύνη όλων.