Ποιοί μαθητές κερδίζουν έξτρα τριήμερο με κλειστά σχολεία μέχρι το τέλος του μήνα.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με δίωρη σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σπίτια τους καθώς δεν προβλεπόταν η διεξαγωγή μαθημάτων μετά το πέρας των αφιερωματικών εκδηλώσεων. Βέβαια ο Νοέμβρης ολοκληρώνεται χωρίς άλλες κοινές οριζόντιες σχολικές αργίες με εξαίρεση τους μαθητές περιοχών που ο πολιούχος του γιορτάζει τις εναπομείνασες μέρες του μήνα.

Το ημερολόγιο του Νοέμβρη φέρνει τριήμερα χαμόγελα και κλειστά σχολεία για λίγους και τυχερούς

Μάλιστα για ορισμένους τυχερούς μαθητές η αργία του πολιούχου «πέφτει» Παρασκευή ή Δευτέρα γεγονός που οδηγεί σε τριήμερο ανάπαυλας και ξεκούρασης από τις σχολικές υποχρεώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Εισόδια της Θεοτόκου που τιμώνται την προσεχή Παρασκευή 21 Νοεμβρίου με αργία και κλειστά σχολεία σε Χανιά και Λιβαδειά, καθώς και σε Κίμωλο λόγω του εορτασμού της Παναγίας Οδηγήτριας αλλά και σε Σκιάθο προς τιμήν της Παναγίας Εικονίστριας, προστάτιδας του νησιού.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, η Εκκλησία τιμά την Αγία Αικατερίνη. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν δύο πόλεις με αντίστοιχες σχολικές αργίες και κλειστά σχολεία. Η Κατερίνη και η Σητεία τιμούν την πολιούχο τους. Οι αργίες συνεχίζονται και στο τέλος του μήνα καθώς την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου οι μαθητές της Σπάρτης δεν θα έχουν μάθημα, καθώς η πόλη τιμά τη μνήμη του πολιούχου της, Οσίου Νίκωνος του Μετανοείτε. Τέλος, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στο Κιλκίς τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τη γιορτή των Αγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων, προστάτων της πόλης με χαμόγελα μαθητών για το εξτρά τριήμερο που θα απολαύσουν.