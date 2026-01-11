«Η Κούβα δεν επιτίθεται. Δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια και δεν απειλεί. Προετοιμάζεται, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα αίματος», τονίζει.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ - Κανέλ απέρριψε την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κούβα θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, «πριν είναι πολύ αργά» καθώς δεν θα της δοθεί άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα.

«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», έγραψε ο Ντίαζ-Κανέλ στην πλατφόρμα Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα δοθεί άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, λέγοντας ότι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, «πριν είναι πολύ αργά».

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ”, έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth Social. «Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.