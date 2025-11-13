Ο πρόεδρος των δασκάλων ζητά εδώ και τώρα κάλυψη των κενών στα σχολεία, καταγγέλλοντας επικοινωνιακά σόου με μαθήματα «βιτρίνες».

Η Γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών πέρασε στην ιστορία και το αποτύπωμα που αφήνει πίσω της σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες είναι αρνητικό καθώς τα τεράστια κενά στα σχολεία παραμένουν, χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων καταγράφονται με την κατάσταση να είναι ιδιαιτέρως έκρυθμη.

Όπως εξηγεί στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, «η τρίτη φάση προσλήψεων (1.149 στην γενική και 1.437 στην ειδική αγωγή για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) αποκαλύπτει το μέγεθος της κυβερνητικής αναλγησίας και επιβεβαιώνει την πολιτική επιλογή να μπει «κόφτης» στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Η κυνική αυτή επιλογή έχει οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις: αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις εν μέσω σχολικής χρονιάς, λουκέτα σε ολοήμερα σχολεία και χάος στη διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων. Το επόμενο βήμα, όπως ήδη διαφαίνεται, θα είναι οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο αλλά και εντός των ίδιων μονάδων μετατρέποντάς τους σε γυρολόγους. Δεν θα το επιτρέψουμε. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει η κινητοποίηση και η κοινή δράση με τους γονείς, όπως ήδη συμβαίνει στην Α΄ Αθήνας, στην Γ´ Αθήνας και σε πολλές ακόμη Διευθύνσεις. Οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας δεν είναι κόστος. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί.»

Μάλιστα τονίζει ότι αντί το Υπουργείο να βρει λύσεις για τα κενά εντούτοις διαφημίζει και προβάλλει με νέα «προγράμματα» όπως πλέξιμο, κέντημα, ενεργός πολιτειότητα που δεν είναι τίποτα άλλο παρά δράσεις βιτρίνας. «Η Υπουργός Παιδείας υπέγραψε σήμερα μια ακόμη σύμβαση με την ΜΚΟ ActionAid για την υλοποίηση προγραμμάτων εντός των σχολείων — μετά την «πλεκτική» και το «κέντημα», σειρά παίρνει η «ενεργός πολιτειότητα». Ίσως στο πλαίσιο αυτών των δράσεων να θεωρήθηκε παιδαγωγικά σωστό να ψεκαστούν με χημικά μικροί μαθητές στην Αθήνα, που μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους αγωνίζονταν για να μη χάσουν τα τμήματά τους.»