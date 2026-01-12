Έντονο κύμα ψύχους σε όλη τη χώρα με χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Πότε θα χιονίσει στην Αττική.

Σε βαθύ χειμώνα μπαίνει από σήμερα η Ελλάδα καθώς ισχυρό κύμα ψύχους σαρώνει τη χώρα φέρνοντας χιόνια, παγετό και θυελλώδεις βοριάδες. Η κακοκαιρία επηρεάζει ήδη πολλές περιοχές και αναμένεται να διατηρηθεί για αρκετά 24ωρα, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Η κακοκαιρία, η οποία ξεκίνησε να επηρεάζει τη χώρα από το απόγευμα της Κυριακής, αναμένεται να διατηρηθεί έως και το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, δημιουργώντας χειμερινές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού, καθώς οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Ο παγετός θα είναι κατά τόπους ισχυρός, κυρίως στα βόρεια, με μεγαλύτερη ένταση τις πρωινές και βραδινές ώρες. Παράλληλα, ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 7 έως 8 μποφόρ θα πνέουν σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον έως το βράδυ της Δευτέρας.

Πού θα σημειωθούν χιονοπτώσεις

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν:

Στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας

Από τη νύχτα και σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στις Σέρρες, τη Χαλκιδική και στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε νησιά του βόρειου Αιγαίου όπως η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος και οι Σποράδες

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας και σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας, κυρίως στα ανατολικά, αλλά και στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης

Οι χιονοπτώσεις θα αρχίσουν να εξασθενούν πριν από το μεσημέρι στα βόρεια και από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και το πρωί της Τρίτης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Τσατραφύλλιας: «Ήπιο το πέρασμα του χιονιά από την Αττική»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι το κύμα κακοκαιρίας δεν θα έχει ιδιαίτερη δυναμική στην Αττική. Όπως αναφέρει, τα υψόμετρα χιονόπτωσης τις επόμενες 24 ώρες αφορούν κυρίως περιοχές όπως η Εύβοια, η Καβάλα, η Θάσος, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Πελοπόννησος και η Κρήτη.

Για την Αττική επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα είναι λίγα και παροδικά, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Μαρουσάκης: Έως 75% οι πιθανότητες για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική

Διαφορετική είναι η εκτίμηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος δίνει αυξημένες πιθανότητες χιονόπτωσης στον νομό Αττικής έως και το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, το ενδεχόμενο για γενικευμένες και τοπικά έντονες χιονοπτώσεις φτάνει το 75%, ενώ στο 25% τοποθετείται η πιθανότητα για πιο ήπια και περιορισμένα φαινόμενα.

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να δουν αξιόλογες χιονοπτώσεις είναι η ανατολική, η βόρεια και η βορειοδυτική Αττική, με το υψόμετρο χιονόπτωσης να εκτιμάται στα 200–300 μέτρα και το υψόμετρο χιονόστρωσης από τα 500 μέτρα και πάνω.

Έκκληση για προσοχή λόγω παγετού

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς ο παγετός και η μειωμένη ορατότητα ενδέχεται να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο. Το κύμα ψύχους αναμένεται να διατηρηθεί για αρκετές ημέρες, καθιστώντας τον καιρό ιδιαίτερα απαιτητικό σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο καιρός σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 5 έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 7–8 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με βόρειους – βορειοδυτικούς ανέμους 5 έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 7 τις πρωινές ώρες και σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 3–4 βαθμούς Κελσίου.