ΑΡΘΡΑ 1-2 ΑΡΧΕΣ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 – Αρχές Κώδικα

Να θυμάστε ότι η πρόσληψη και η υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων διέπονται από δύο βασικές αρχές:

Αρχή της ισότητας

Αρχή της αξιοκρατίας

Άρθρο 2 – Έκταση εφαρμογής

Να θυμάστε ποιοι θεωρούνται δικαστικοί υπάλληλοι, δηλαδή οι μόνιμοι υπάλληλοι:

Του Συμβουλίου της Επικρατείας

Των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών

Του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

ΑΡΘΡΑ 3-10 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 3 - Ιθαγένεια

Να θυμάστε ότι:

Κατά κανόνα διορίζονται Έλληνες πολίτες

Πολίτες ΕΕ μπορούν να διοριστούν μόνο σε θέσεις που δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 45 παρ. 4 ΣΛΕΕ

Πολίτες τρίτων χωρών διορίζονται μόνο αν υπάρχει ειδική διάταξη

Άρθρο 4 – Ηλικία διορισμού

Να θυμάστε:

Κατώτατο όριο ηλικίας: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ: 21ο έτος, ΥΕ: 20ο έτος

Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης

Η ηλικία αποδεικνύεται κυρίως από αστυνομική ταυτότητα, αν υπάρχει αμφισβήτηση, από ληξιαρχική πράξη γέννησης, αν υπάρχουν πολλές εγγραφές στο δημοτολόγιο ή στο μητρώο αρρένων τότε ισχύει η παλαιότερη

Άρθρο 5 – Στρατιωτικές υποχρεώσεις

Να θυμάστε ότι δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι:

Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές

Οι αντιρρησίες συνείδησης, αν δεν έχουν εκπληρώσει άοπλη θητεία ή εναλλακτική θητεία

Άρθρο 6 - Υγεία

Να θυμάστε:

Απαιτείται υγεία κατάλληλη για τα καθήκοντα της θέσης

Αναπηρία ή έλλειψη σωματικών δεξιοτήτων δεν αποκλείει τον διορισμό, αν τα καθήκοντα μπορούν να ασκηθούν με τεχνική υποστήριξη

Η υγεία πιστοποιείται με γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου

Για ΑμεΑ αρμόδιες είναι οι υγειονομικές επιτροπές

Άρθρο 7 – Ποινικές καταδίκες και υποδικία

Να θυμάστε, δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι:

Όσοι έχουν αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα

Όσοι έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα σοβαρά εγκλήματα (κλοπή, απάτη, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα γενετήσιας ελευθερίας κ.α.)

Όσοι έχουν τελεσίδικο βούλευμα ή απευθείας κλήση για τα παραπάνω και δεν έχουν αθωωθεί αμετάκλητα

Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή άνω του 1 έτους για έγκλημα με δόλο

Η ανικανότητα διορισμού αίρεται μόνο με προεδρικό διάταγμα χάριτος (άρθρο 47 Συντάγματος)

Άρθρο 8 – Δικαστική συμπαράσταση

Να θυμάστε δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι:

Όσοι τελούν υπό πλήρη ή μερική δικαστική συμπαράσταση

Όσο διαρκεί η σχετική δικαστική απόφαση

Άρθρο 9 – Απόλυση για πειθαρχικούς λόγους

Να θυμάστε δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι:

Όσοι απολύθηκαν από το δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο από υπαιτιότητα

Άρθρο 10 – Χρόνος συνδρομής προσόντων και κωλυμάτων

Να θυμάστε:

Τα προσόντα και τα κωλύματα κρίνονται και κατά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού

Ειδικά οι στρατιωτικές υποχρεώσεις πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οπωσδήποτε κατά τον διορισμό

ΑΡΘΡΑ 12-17 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 12 – Πράξη διορισμού

Να θυμάστε ότι:

Ο διορισμός γίνεται με απόφαση αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η απόφαση δημοσιεύεται σε περίληψη στο ΦΕΚ

Με την ίδια πράξη γίνεται και η τοποθέτηση σε γραμματεία ή άλλη υπηρεσία δικαστηρίου/εισαγγελίας/γενικής επιτροπείας

Η τοποθέτηση γίνεται κατόπιν απόφασης υπηρεσιακού συμβουλίου εκτός αν η διαδικασία επιλογής αφορά συγκεκριμένο δικαστήριο ή προβλέπει υποχρεωτικά τη θέση

Άρθρο 13 – Κοινοποίηση πράξης διορισμού

Να θυμάστε:

Η πράξη διορισμού κοινοποιείται εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ

Η κοινοποίηση γίνεται με έγγραφο, επιδίδεται στην κατοικία του διοριζόμενου, είτε στον ίδιο είτε σε συνοικούν πρόσωπο

Τάσσεται προθεσμία 10 έως 30 ημέρες για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, αν δεν οριστεί θεωρείται 30 ημέρες

Δίνεται παράταση προθεσμίας μία φορά έως έξι μήνες μόνο για εξαιρετικούς λόγους

Η μη εμπρόθεσμη προσέλευση θεωρείται μη αποδοχή του διορισμού

Άρθρο 14 – Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης

Να θυμάστε:

Η υπαλληλική σχέση καταρτίζεται με διορισμό και αποδοχή του

Η αποδοχή γίνεται με την ορκωμοσία

Άρθρο 15 – Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας

Να θυμάστε:

Η ορκωμοσία γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον του δικαστηρίου διορισμού

Υπάλληλοι της γενικής επιτροπείας διορίζονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Υπάρχει διαφορετικός όρκος για ημεδαπούς και αλλοδαπούς

Η ορκωμοσία βεβαιώνεται με πρακτικό

Η ανάληψη υπηρεσίας πιστοποιείται με έκθεση και με αριθμό πρωτοκόλλου

Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας κατά κανόνα είναι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, αν δεν αναληφθεί υπηρεσία εντός 30 ημερών τότε από την ημερομηνία ανάληψης

Άρθρο 16 – Ανάκληση διορισμού

Να θυμάστε:

Ο διορισμός ανακαλείται υποχρεωτικά αν δεν έγινε αποδοχή (ρητή ή σιωπηρή)

Παράνομος διορισμός ανακαλείται εντός 2 ετών από το ΦΕΚ

Μετά τη διετία ανακαλείται μόνο αν υπήρξε δόλος ή υποβοήθηση παρανομίας, ή παραβίαση άρθρων 3 και 7 (ιθαγένεια-ποινικά κωλύματα)

Η ανάκληση δεν ακυρώνει τις πράξεις που έκανε ο υπάλληλος αλλά ο υπάλληλος ευθύνεται για το διάστημα υπηρεσίας

Αν ο διορισμός ακυρωθεί δικαστικά δεν ισχύει ο περιορισμός της διετίας

Άρθρο 17 – Αναδιορισμός

Να θυμάστε δύο βασικές περιπτώσεις:

Αναδιορισμός λόγω αναπηρίας επιτρέπεται αν γίνει αίτηση εντός 5 ετών από την απόλυση, υπάρχει τουλάχιστον 3ετής ευδόκιμη υπηρεσία, υπάρχουν τα τυπικά προσόντα, απαιτείται γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής, αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο

Αναδιορισμός μετά από ανάκληση διορισμού, αν ο υπάλληλος απαλλάχθηκε αμετάκλητα από την κατηγορία, κάνει αίτηση εντός 1 έτους από την αμετάκλητη απόφαση, ο αναδιορισμός γίνεται στον ίδιο βαθμό, αν δεν υπάρχει κενή θέση, δημιουργείται προσωποπαγής θέση

ΑΡΘΡΑ 18-22 ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΒΑΘΜΟΙ

Άρθρο 18 – Τομείς κατάταξης

Να θυμάστε ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν σε 5 τομείς:

ΣτΕ

Πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες

Ελεγκτικό Συνέδριο και Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο ΕλΣυν

Τακτικά διοικητικά δικαστήρια και Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 19 – Κατηγορίες θέσεων

Να θυμάστε τις 4 κλασικές κατηγορίες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 20 – Βαθμολογική κλίμακα

Να θυμάστε:

Οι βαθμοί είναι 5 συνολικά: Α, Β, Γ, Δ και Ε

Σε ποιους βαθμούς μπαίνει κάθε κατηγορία: ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ: (κατώτερος Δ, ανώτερος Α) και ΥΕ (κατώτερος Ε, ανώτερος Β)

Εισαγωγικός βαθμός ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ο Δ, εισαγωγικός βαθμός με διδακτορικό ο Β (με διαπιστωτική πράξη), εισαγωγικός βαθμός με μεταπτυχιακό ο Γ (με διαπιστωτική πράξη), εισαγωγικός βαθμός αποφοίτων ΕΣΔΔΑ ο Β και ο χρόνος φοίτησης μετρά ως πλεονάζων στον Β (και για αριστούχος συν 1 έτος), ο χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔι μετρά ως πλεονάζων στον εισαγωγικό βαθμό

Σε κάθε τομέα οι θέσεις όλων των βαθμών κάθε κατηγορίας είναι ενιαίες

Άρθρο 21 – Κλάδοι και ειδικότητες

Εδώ να θυμάστε:

Με προεδρικό διάταγμα ορίζεται ο αριθμός οργανικών θέσεων και μπορούν να γίνουν κατάργηση/συγχώνευση/μετονομασία και σύσταση νέων κλάδων/ειδικοτήτων

Άρθρο 22 Θέσεις ανά κατηγορία, τυπικά προσόντα, καθήκοντα

Να θυμάστε:

Το τυπικό προσόν για ΥΕ είναι απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμο, για ΔΕ απολυτήριο/πτυχίο δευτεροβάθμιας, για ΤΕ πτυχίο ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή ισοδύναμο και για ΠΕ πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο

Πρόσθετα προσόντα Η/Υ για ΠΕ/ΤΕ (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου) και ξένη γλώσσα για ΠΕ/ΤΕ πολύ καλή γνώση (Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά) ενώ για ΔΕ καλή γνώση μία από αυτές

Για τους κλάδους ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ γραμματέων αρκεί οποιοδήποτε πτυχίο της αντίστοιχης βαθμίδας

Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να οριστούν/τροποποιηθούν ειδικότερα προσόντα και καθήκοντα

Η προκήρυξη μπορεί να ζητά πρόσθετα ειδικά προσόντα

ΑΡΘΡΑ 84-89 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Άρθρο 84 – Δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια

Να θυμάστε ποια είναι τα δικαστικά συμβούλια για τους δικαστικούς υπαλλήλους:

Πενταμελές στο ΣτΕ, Άρειο Πάγο, Ελεγκτικό Συνέδριο

Επταμελές στο ΣτΕ, Άρειο Πάγο, Ελεγκτικό Συνέδριο

Πενταμελές σε κάθε Εφετείο και κάθε Διοικητικό Εφετείο

Να θυμάστε ποια είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια για τους δικαστικούς υπαλλήλους:

Πενταμελές στο ΣτΕ, Άρειο Πάγο, Ελεγκτικό Συνέδριο

Επταμελές στο ΣτΕ, Άρειο Πάγο, Ελεγκτικό Συνέδριο

Πενταμελές σε κάθε Εφετείο και κάθε Διοικητικό Εφετείο

Άρθρο 85 – Συγκρότηση δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

Δικαστικά συμβούλια ανώτατων δικαστηρίων (ΣτΕ/ΑΠ/ΕλΣυν):

Πενταμελές: πρόεδρος ο νεότερος αντιπρόεδρος και 4 σύμβουλοι/αρεοπαγίτες/σύμβουλοι ΕλΣυν

Επταμελές: πρόεδρος ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος και 6 σύμβουλοι/αρεοπαγίτες/σύμβουλοι ΕλΣυν

Δικαστικά συμβούλια Εφετείων/Διοικητικών Εφετείων:

Εφετείο (πενταμελές): πρόεδρος ο νεότερος πρόεδρος εφετών, δύο εφέτες και δύο αντεισαγγελείς εφετών

Διοικητικό Εφετείο (πενταμελές): πρόεδρος ο νεότερος πρόεδρος εφετών και τέσσερις εφέτες

Υπηρεσιακά συμβούλια ανώτατων δικαστηρίων (ΣτΕ/ΑΠ/ΕλΣυν):

ΣτΕ (πενταμελές): νεότερος αντιπρόεδρος (πρόεδρος), δύο σύμβουλοι επικρατείας και δύο δικαστικοί υπάλληλοι (οι 2 υπάλληλοι είναι του ΣτΕ όταν κρίνεται υπάλληλος ΣτΕ ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όταν κρίνεται υπάλληλος Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια/τακτικών διοικητικών δικαστηρίων)

ΑΠ (πενταμελές): νεότερος αντιπρόεδρος (πρόεδρος), ένας αρεοπαγίτης, ένας αντεισαγγελέας και δύο δικαστικοί υπάλληλοι

ΕλΣυν (πενταμελές): νεότερος αντιπρόεδρος (πρόεδρος), ένας σύμβουλος ΕλΣυν, ένας αντεπίτροπος και 2 δικαστικοί υπάλληλοι

ΣτΕ (επταμελές): αρχαιότερος αντιπρόεδρος (πρόεδρος), τέσσερις σύμβουλοι επικρατείας και δύο δικαστικοί υπάλληλοι (όπως παραπάνω ποιοι υπάλληλοι κατά περίπτωση)

ΑΠ (επταμελές): αρχαιότερος αντιπρόεδρος (πρόεδρος), τρεις αρεοπαγίτες, ένας αντεισαγγελέας και δύο δικαστικοί υπάλληλοι

ΕλΣυν (επταμελές): αρχαιότερος αντιπρόεδρος (πρόεδρος), τρεις σύμβουλοι ΕλΣυν, ένας αντεπίτροπος και δύο δικαστικοί υπάλληλοι

Υπηρεσιακά συμβούλια Εφετείων/Διοικητικών Εφετείων:

Εφετείων (πενταμελές): νεότερος πρόεδρος εφετών (πρόεδρος), ένας εφέτης, ένας αντεισαγγελέας εφετών και δύο δικαστικοί υπάλληλοι

Διοικητικών Εφετείων (πενταμελής): νεότερος πρόεδρος εφετών (πρόεδρος), δύο εφέτες και δύο δικαστικοί υπάλληλοι

Άρθρο 86 – Ανάδειξη μελών δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

Να θυμάστε:

Οι δικαστικοί λειτουργοί αναδεικνύονται με κλήρωση που γίνεται κάθε Ιούνιο του έτους με θητεία 1η Ιουλίου με 30η Ιουνίου του επόμενου έτους

Στις κληρώσεις μετέχουν: ΣτΕ (όλοι οι σύμβουλοι επικρατείας), ΑΠ (όλοι οι αρεοπαγίτες), ΕλΣυν (όλοι οι σύμβουλοι), Υπηρεσιακά συμβούλια ΑΠ και ΕλΣυν (και οι αντεισαγγελείς και αντεπίτροποι αντίστοιχα), Εφετεία και διοικητικά εφετεία (εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών, αν δεν επαρκούν τότε πρόεδροι πρωτοδικών/εισαγγελείς πρωτοδικών και αν ούτε αυτοί επαρκούν πρωτοδίκες/αντεισαγγελείς πρωτοδικών)

Όποιος μετέχει σε πρωτοβάθμιο συμβούλιο δεν μπορεί να μετέχει στο αντίστοιχο δευτεροβάθμιο (και αντίστροφα)

Ο Πρόεδρος του πενταμελές ανώτατου δικαστηρίου αναπληρώνεται με τον αμέσως αρχαιότερο αντιπρόεδρο, του επταμελές ανώτατου δικαστηρίου με τον αμέσως νεότερο αντιπρόεδρο και των εφετείων και διοικητικών εφετείων με τον αρχαιότερο πρόεδρο εφετών ή αν δεν υπάρχει τότε αρχαιότερο εφέτη

Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναδεικνύονται με εκλογές ανά 2ετία με καθολική, μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο έως 15 Ιουνίου, μπορούν να εκλεγούν όσοι έχουν πάνω από 10 έτη υπηρεσίας, ενώ δεν εκλέγονται οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, Γενικοί Συντονιστές ΕλΣυν, Γραμματείς Συμβουλίων (όσο ασκούν καθήκοντα) και υπάλληλοι σε αργία

Οι υπάλληλοι σε απόσπαση εκλέγονται στο συμβούλιο της οργανικής τους θέσης

Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους αυτή αναπληρώνεται από αναπληρωματικό

Εκλογές προκηρύσσονται με απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης

Άρθρο 87 – Διαδικασία ενώπιον των δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων

Να θυμάστε:

Δεν πάει μόνος του ο υπάλληλος, το θέμα φτάνει στο συμβούλιο με ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης

Συνεδριάζουν μέσα στο δικαστήριο δημόσια, στα πρωτοβάθμια δεν μπαίνει κοινό

Υπάρχει γραμματέας (δικαστικός υπάλληλος Β’ βαθμού και πάνω), ετοιμάζει τους φακέλους και βλέπει αν οι υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους

Τα μέλη διαβάζουν τον φάκελο πριν μπουν στη συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος φροντίζει να εξεταστούν μαζί οι συναφείς υποθέσεις

Υποχρεωτικά καλούνται οι αιρετοί εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων οι οποίοι έρχονται, βλέπουν τον φάκελο, μιλάνε, λένε γνώμη, φεύγουν πριν την ψηφοφορία, και αν δεν κληθούν σωστά, αναβάλλεται η συνεδρίαση

Η απόφαση βγαίνει σε 20 ημέρες, δεν ανακοινώνεται δημόσια

Άρθρο 88 – Αρμοδιότητες συμβουλίων

Δικαστικά συμβούλια:

Πενταμελές (1ος βαθμός): μονιμοποίηση και παύση

Επταμελές (2ος βαθμός): διαφωνία υπουργού ή προσφυγή υπαλλήλου

Υπηρεσιακά συμβούλια:

Εφετείου/διοικητικού εφετείου (1ος βαθμός): υπηρεσιακή κατάσταση, πειθαρχικά, προϊστάμενοι τμημάτων, ενστάσεις αξιολόγησης

Πενταμελή ανώτατων δικαστηρίων: μεταθέσεις, αποσπάσεις, προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων/διευθύνσεων, 2ος βαθμός αποφάσεων εφετειακών συμβουλίων

Επταμελή ανώτατων δικαστηρίων: 2ος βαθμός αποφάσεων πενταμελών, γνωμοδότηση για έπαινο-μετάλλιο

Άρθρο 89 – Δεύτερος βαθμός κρίσης

Να θυμάστε:

Μόλις βγει η απόφαση την κοινοποιούν στον υπάλληλο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης την παίρνει επίσης

Αν διαφωνεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει 20 ημέρες να στείλει το θέμα στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο

Αν διαφωνεί ο υπάλληλος έχει 20 ημέρες να κάνει προσφυγή την οποία καταθέτει στον Προϊστάμενό του και πάει στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο

Η συνεδρίαση είναι δημόσια, ο υπάλληλος βλέπει τον φάκελο, μιλάει, μπορεί να έχει δικηγόρο και καταθέτει υπόμνημα

Η απόφαση μπορεί να ανασταλεί αν υπάρχει σοβαρός λόγος

Η τελική απόφαση βγαίνει μέσα σε 2 μήνες και ανακοινώνεται δημόσια

ΑΡΘΡΑ 90-93 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 90 – Υπηρεσιακές συνελεύσεις δικαστικών υπαλλήλων

Να θυμάστε:

Είναι συνέλευση όλων των δικαστικών υπαλλήλων ενός δικαστηρίου, εισαγγελίας (και ειδικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στις υπηρεσίες της Γενικής Επιτροπείας)

Προεδρεύει ο δικαστικός υπάλληλος που διευθύνει τη γραμματεία (στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην κεντρική υπηρεσία προεδρεύει ο Γενικός Συντονιστής και στις περιφέρειες ο Επίτροπος)

Συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο, πριν αλλάξει ο κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας, αν το ζητήσει το 1/3 των υπαλλήλων (τότε ο πρόεδρος υποχρεούται να τη συγκαλέσει μέσα σε 15 ημέρες)

Άρθρο 91 – Αρμοδιότητα υπηρεσιακής συνέλευσης

Να θυμάστε:

Η συνέλευση δεν αποφασίζει δεσμευτικά αλλά υποβάλλει προτάσεις για προσλήψεις και κατανομή θέσεων, οργάνωση της γραμματείας, κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας

Άρθρο 92 – Σύγκληση της υπηρεσιακής συνέλευσης

Να θυμάστε:

Η πρόκληση αναρτάται 10 ημέρες πριν τη συνέλευση, περιλαμβάνει ημερήσια διάταξη, ο πρόεδρος δίνει εισηγήσεις, στοιχεία σε όποιον τα ζητήσει

Εκτός των υπαλλήλων καλούνται η διοίκηση του δικαστηρίου, εκπρόσωποι του σωματείου υπαλλήλων και εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου, μπορούν να κάνουν γραπτές και προφορικές προτάσεις

Απαρτία υπάρχει την 1η φορά με το 50% συν ένας, και αν δεν υπάρχει τότε επανάληψη σε 5 ημέρες και απαρτία με το 1/3

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν βγει η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται

Κρατούνται πρακτικά, υπογράφονται, στέλνονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στη διοίκηση και στους συνδικαλιστικούς φορείς

Άρθρο 93 – Συσκέψεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Να θυμάστε:

Οι συσκέψεις δεν είναι όλων των υπαλλήλων όπως οι συνελεύσεις μόνο των προϊσταμένων (διευθύνσεων και τμημάτων), υπάρχει όπου υπάρχουν πάνω από 3 οργανικές μονάδες (γραμματείες)

Προτείνει θέματα στην υπηρεσιακή συνέλευση, ελέγχει αν εφαρμόζονται οι αποφάσεις της και ασχολείται με οργανωτικά ζητήματα

Την σύσκεψη συγκαλεί ο υπάλληλος που διευθύνει τη γραμματεία ή αν το ζητήσει το 1/3 των προϊσταμένων

Κρατούνται πρακτικά, στέλνονται στη διοίκηση του δικαστηρίου

ΑΡΘΡΑ 94-110 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Άρθρο 94 – Δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης

Να θυμάστε:

Οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν δικαίωμα έκφρασης πολιτικών, φιλοσοφικών, θρησκευτικών και επιστημονικών απόψεων

Επιτρέπεται υπηρεσιακή κριτική με σεβασμό

Καμία διάκριση λόγω πεποιθήσεων

Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εκδηλώνουν πεποιθήσεις κατά την άσκηση καθηκόντων ή με χρήση της ιδιότητας

Άρθρο 95 – Συνδικαλιστικά δικαιώματα

Να θυμάστε:

Διασφαλίζεται η συνδικαλιστική ελευθερία

Δικαίωμα υπαλλήλου ίδρυσης/συμμετοχή σε σωματεία

Δικαίωμα απεργίας

Διαπραγμάτευση με αρμόδιες για όρους εργασίας

Άρθρο 96 – Δικαίωμα άσκησης καθηκόντων

Να θυμάστε:

Ο υπάλληλος ασκεί τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς του

Άρθρο 97 – Αποδοχές έξοδα μετακίνησης

Να θυμάστε ο υπάλληλος έχει τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα σε μισθό και νόμιμες απολαβές

Μισθός από ανάληψη υπηρεσίας έως λύση σχέσης

Προκαταβολή ανά δεκαπενθήμερο

Πρόσθετες αποδοχές μικρότερες του μισθού της οργανικής θέσης (εξαιρούνται οδοιπορικά κ.λπ.)

Περικοπή μισθού αν δεν εργάστηκε από υπαιτιότητα (με πράξη και δικαίωμα προσφυγής)

Έξοδα μετακίνησης

Άρθρο 98 – Υγιεινή και ασφάλεια

Να θυμάστε:

Εργασία σε συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής και αξιοπρέπειας

Ειδική μέριμνα για υπαλλήλους με αναπηρία

Την ευθύνη έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 99 – Υγειονομική περίθαλψη και έξοδα κηδείας

Να θυμάστε:

Δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης για υπάλληλο και οικογένεια (και σύμφωνο συμβίωσης0

Κάλυψη εξόδων κηδείας υπαλλήλου/οικογένειας (με συμψηφισμό)

Άρθρο 100 – Άδειες απουσίας

Να θυμάστε:

Δικαίωμα σε άδειες απουσίας

Χορηγούνται από τον διευθύνοντα (ή τα ειδικά όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου)

Ορισμένες άδειες χορηγούνται από προϊστάμενο γραμματείας

Άρθρο 101 – Κανονικές άδειες

Να θυμάστε:

Μετά από 1 έτος υπηρεσίας: 25 εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια τον χρόνο

Παραμεθόριες περιοχές άλλες 5 ημέρες

Πριν συμπληρωθεί έτος (μετά τους δύο μήνες) ο υπάλληλος δικαιούται 2 ημέρες κανονική άδεια ανά μήνα υπηρεσίας (όχι πάνω από 25)

Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, ακόμη και αν δεν ζητηθεί

Μπορεί να περιοριστεί/ανακληθεί μόνο για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες

Αν δεν δοθεί, μεταφέρεται έως 30/6 του επόμενου έτους

Αφαιρούνται οι αδικαιολόγητες απουσίες

Υπάλληλος με αναπηρία πάνω από 50% λαμβάνει άλλες 6 ημέρες άδεια

Άρθρο 102 – Δικαστικές διακοπές

Να θυμάστε:

Δικαίωμα απουσίας 10 εργασίμων ημερών

Χορηγείται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας

Άρθρο 103 – Άδειες μητρότητας

Να θυμάστε:

2 μήνες πριν τον τοκετό και 3 μήνες μετά με πλήρεις αποδοχές

Από 4ο παιδί και άνω +2 μήνες μετά τον τοκετό

Πολύδημη κύηση +1 μήνας για κάθε παιδί πέραν του ενός

Αν αλλάξει η ημερομηνία τοκετού δεν χάνεται χρόνος άδειας

Νεκρό κύημα τότε 20 ημέρες άδεια με αποδοχές

Υιοθεσία/αναδοχή/παρένθετη μητρότητα (τέκνο έως 6 ετών): 3 μήνες άδεια με αποδοχές

Άρθρο 104 – Γονικές άδειες ανατροφής

Να θυμάστε:

Γονική άδεια έως 2 έτη χωρίς αποδοχές (τέκνο έως 6 ετών ή 8 σε ειδικές περιπτώσεις)

Για 3ο παιδί και άνω: 3 μήνες από αυτήν με αποδοχές

Δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (εκτός του αμειβόμενου μέρους)

Διευκολύνσεις ανατροφής: μειωμένο ωράριο έως 2 ετών το παιδί μείον 2 ώρες την ημέρα, από 2-4 ετών μείον μία ώρα την ημέρα, εναλλακτικά, 9 μήνες άδεια με αποδοχές (αν δεν χρησιμοποιηθεί τότε μειωμένο ωράριο)

Μονογονείς, και ΑμεΑ άνω 67% επιπλέον διευκόλυνση

Δίδυμα/τρίδυμα +6 μήνες άδεια με αποδοχές για κάθε παιδί πέραν του ενός

Αν και οι δύο γονείς είναι δικαστικοί υπάλληλοι επιλέγουν ποιος θα κάνει χρήση

Παρακολούθηση σχολικής επίδοσης: 4 ημέρες (πρωτοβάθμια) και 3 ημέρες (δευτεροβάθμια)

Ασθένεια τέκνων: 4 ημέρες, 7 ημέρες (τρίτεκνοι), 10 ημέρες (πολύτεκνοι) και 8 ημέρες (μονογονείς)

Άρθρο 105 – Άδειες εξετάσεων

Να θυμάστε:

Αν σπουδάζει ο υπάλληλος (δευτεροβάθμια, ΑΕΙ, ΙΕΚ/κατάρτιση, μη τυπική εκπαίδευση): έως 20 εργάσιμες ημέρες το έτος με αποδοχές για εξετάσεις (ημέρα εξέτασης και εύλογος κοντινός χρόνος)

Αν δίνει συνεχόμενα ή τμηματικά στις εξεταστικές, για όσα έτη διαρκεί η φοίτηση συν έως δύο ακόμα εξεταστικές

Για δεύτερο πτυχίο μόνο αν το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες

Για διαγωνισμό /εξετάσεις υποτροφίας ή εισαγωγή σε μεταπτυχιακό σχετικό με την υπηρεσία: έως 10 εργάσιμες ανά διετία, με αποδοχές

Άρθρο 106 – Αναρρωτικές άδειες

Να θυμάτε:

Αναρρωτική με αποδοχές μέχρι τόσους μήνες όσο τα έτη υπηρεσίας (υπολογίζεται σε «κύλιση» 5ετίας: αφαιρείται από ότι έχει πάρει ο υπάλληλος την προηγούμενη πενταετία)

Χωρίς διακοπή δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες

Υπηρεσία άνω από 6 μήνες μετριέται ως έτος

Αν έχει ο υπάλληλος πάνω από 1 και λιγότερα από 3 έτη δικαιούται 3 μήνες αναρρωτική

Μικρές αναρρωτικές έως 8 ημέρες το έτος με γνωμάτευση ιατρού ενώ δύο από αυτές μπορούν να δοθούν με υπεύθυνη δήλωση (διακεκομμένα)

Για δυσίατα νοσήματα τα όρια διπλασιάζονται

Μετράνε και οι μέρες που έλειψε ο υπάλληλος πριν βγει η άδεια

Άρθρο 107 – Ειδικές άδειες (με αποδοχές)

Να θυμάστε:

Γάμος/σύμφωνο: 5 ημέρες

Πατέρας όταν αποκτά τέκνο: 10 ημέρες (και σε υιοθεσία/αναδοχή αν το παιδί πάνω από 2 ετών)

Θάνατος συζύγου ή συγγενή έως β βαθμού: 3 ημέρες

Συμμετοχή σε δίκη: έως 3 ημέρες (και παραπάνω αν απαιτείται λόγω φύσης της δίκης)

Άρθρο 108 – Συνδικαλιστικές άδειες

Να θυμάστε:

Ισχύουν ότι ισχύει και στους δημοσίους υπαλλήλους

Άρθρο 109 – Άδειες χωρίς αποδοχές

Να θυμάστε:

Κάθε έτος: έως 30 ημέρες χωρίς αποδοχές, αν το επιτρέπουν οι ανάγκες και υποχρεωτικά χορηγείται στον γονέα ανήλικου που λόγω ασθένειας/ατυχήματος χρειάζεται άμεση παρουσία

Επιπλέον (με 2ετή πραγματική υπηρεσία): για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους με γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου έως 5 χρόνια συνολικά (συνεχόμενα ή σπαστά)

Αν ο/η σύζυγος/σύμφωνο υπηρετεί στο εξωτερικό (δημόσιο/ΕΕ/διεθνής οργανισμός): άδεια έως 6 χρόνια (με 2ετία υπηρεσίας)

Αν αποδεχθεί ο υπάλληλος θέση σε ΕΕ/διεθνή οργανισμό: άδεια έως 5 έτη και παράταση για άλλα 5 έτη, αν δεν επιστρέψει μέσα σε 2 μήνες από λήξη άδειας θεωρείται παραίτηση, αν η άδεια ΕΕ/διεθνή οργανισμό είναι πάνω από 2 έτη, η θέση του θεωρείται κενή και καλύπτεται, επιστρέφει ως υπεράριθμος και παίρνει την πρώτη κενή

Χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές δεν είναι πραγματική υπηρεσία

Άρθρο 110 – Δικαίωμα επανόδου στην υπηρεσία

Να θυμάστε:

Όποιος παραιτείται υποχρεωτικά για να είναι υποψήφιος σε εκλογές μπορεί να επιστρέψει αν δεν εκλεγεί, μετά την ανακήρυξη των εκλεγέντων ή μετά το τέλος της θητείας, αν εκλεγεί

Η επάνοδος γίνεται αυτοδίκαια με αίτηση μέσα σε ένα μήνα

Αν δεν υπάρχει κενή θέση, επιστρέφει ως υπεράριθμος (μπορεί να συσταθεί προσωποπαγής θέση)

Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας δεν μετρά ως πραγματική υπηρεσία

ΑΡΘΡΑ 111-124 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 111 – Πίστη στο Σύνταγμα

Να θυμάστε:

Υπηρετεί ο υπάλληλος τον λαό, με πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση σε πατρίδα και δημοκρατία

Άρθρο 112 – Υποχρέωση εκτέλεσης καθηκόντων

Να θυμάστε ο δικαστικός υπάλληλος:

Κάνει τα καθήκοντα του κλάδου/ειδικότητάς του

Σε επιτακτικές ανάγκες μπορεί να του ανατεθούν άλλου κλάδου ή συναφή καθήκοντα (αν έχει εμπειρία/ειδίκευση) από διευθύνοντα/Γενικό Επίτροπο έως 6 μήνες + 6 μήνες (παράταση) και με Υπουργό Δικαιοσύνης + υπηρεσιακό συμβούλιο έως 2 έτη συνολικά

Συμμετέχει σε δράσης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και σε επιτροπές/ομάδες εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης θεωρείται υπηρεσιακό καθήκον (επιλογή με πράξη του διευθύνοντος)

Άρθρο 113 – Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

Να θυμάστε ο δικαστικός υπάλληλος:

Ενεργεί με βάση τον νόμο και τις εντολές προϊσταμένων

Αν η εντολή είναι παράνομη δηλώνει έγγραφα τη διαφωνία του αλλά εκτελεί χωρίς καθυστέρηση (απαλλάσσεται από ευθύνη)

Αν η εντολή είναι αντισυνταγματική τότε δεν την εκτελεί και το αναφέρει άμεσα

Αν η εντολή είναι αντίθετη σε νόμο/κανονισμό αλλά προβάλλονται επείγοντες λόγοι γενικού συμφέροντος τότε εκτελεί και κάνει ταυτόχρονα αναφορά στην προϊσταμένη αρχή

Αν πρέπει να προσυπογράψει, γράφει αντίθετη γνώμη στο σχέδιο (η απλή άρνηση δεν τον καλύπτει)

Δεν αρνείται να συντάξει έγγραφο της αρμοδιότητάς του αν διαταχθεί, αν διαφωνεί με το περιεχόμενο, κάνει την έγγραφη αντίθετη γνώμη

Οι προϊστάμενοι προσυπογράφουν έγγραφα αρμοδιότητάς τους, αν δεν γράψουν αντιρρήσεις, θεωρείται ότι συμφωνούν

Άρθρο 114 – Συμπεριφορά του δικαστικού υπαλλήλου

Να θυμάστε:

Ευπρέπεια μέσα/έξω από την υπηρεσία, εμφάνιση ανάλογη της ιδιότητας

Ευγένεια και εξυπηρέτηση πολιτών

Καμία διάκριση (φυλή, χρώμα, καταγωγή, πεποιθήσεις, αναπηρία/πάθηση, ηλικία, κατάσταση, σεξ, προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου κ.λπ.)

Άρθρο 115 – Εχεμύθεια

Να θυμάστε:

Ο υπάλληλος τηρεί εχεμύθεια για όσα μαθαίνει στην υπηρεσία και δικαστικό απόρρητο για πράξεις που συμμετέχει

Δεν εμποδίζεται το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών

Άρθρο 116 – Χρόνος εργασίας

Να θυμάστε ο δικαστικός υπάλληλος:

Εργάζεται όπως ορίζει ο νόμος

Σε έκτακτες ανάγκες και πέραν του ωραρίου/μη εργάσιμες

Δικαιούται αποζημίωση/προσαύξηση/ρεπό όπως ισχύει για δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους

Άρθρο 117 – Περιουσιακή κατάσταση

Να θυμάστε ο δικαστικός υπάλληλος:

Στον διορισμό δηλώνει την περιουσία του ιδίου και της συζύγου/συμφώνου και τέκνων που συνοικούν και κάθε ουσιώδη μεταβολή

Μέσα σε 3 μήνες από γάμο/σύμφωνο συμβίωσης δηλώνει την περιουσία του/της συζύγου/μέρους

Αγορά ακινήτου πρέπει να αιτιολογείται, αν επικαλείται οικονομική ενίσχυση τρίτων, δηλώνει και τη δική τους περιουσιακή κατάσταση

Κάθε 2 χρόνια υπεύθυνη δήλωση για μη ουσιώδη μεταβολή

Αν τρόπος ζωής δυσανάλογος με εισόδημα, γίνεται έρευνα προέλευσης πόρων και πιθανή πειθαρχική δίωξη

Οι λεπτομέρειες ελέγχου με προεδρικό διάταγμα και ισχύει η προστασία προσωπικών δεδομένων

Άρθρο 118 – Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Να θυμάστε:

Απαγορεύεται να κάνει ο υπάλληλος ιδιωτική εργασία/έργο με αμοιβή

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο με άδεια αν δεν είναι ασυμβίβαστο και δεν επηρεάζει την υπηρεσία

Η άδεια δίνεται από Υπουργό Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με ίδια διαδικασία

Απαγορεύεται η κατ’ επάγγελμα εμπορία

Επιτρέπεται ο έχων/να εκμεταλλεύεται ΔΧ αυτοκίνητο (π.χ. ταξί) μόνο αν το απέκτησε από κληρονομία/δωρεά/γονική παροχή από στενό συγγενή ή σύζυγο

Άρθρο 119 – Συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου

Να θυμάστε ο δικαστικός υπάλληλος:

Πρέπει να δηλώνει στην υπηρεσία του κάθε συμμετοχή σε ΝΠΙΔ (εκτός σωματείων και κοινωφελών ιδρυμάτων)

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, καθώς και ρόλοι διαχειριστή, διευθύνοντος/εντεταλμένου συμβούλου ΑΕ ή γενικά διοίκηση ΑΕ

Επιτρέπεται συμμετοχή/διοίκηση σε συνεταιρισμό, αλλά με άδεια του άρθρου 118

Απαγορεύεται να αποκτά ο ίδιος/σύζυγος/σύμφωνο/ανήλικα τέκνα μετοχές ΑΕ που συναλλάσσεται/συνεργάζεται με την υπηρεσία του, αν τις έχει ήδη ή τις κληρονόμησε το δηλώνει και τις μεταβιβάζει μέσα σε ένα έτος, μέχρι να τις μεταβιβάσει θεωρείται ότι έχει κώλυμα συμφέροντος

Άρθρο 120 – Έργα ασυμβίβαστα

Να θυμάστε:

Απαγορεύονται έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα

Ασυμβίβαστο: η ιδιότητα του δικηγόρου με υπαλλήλου

Άρθρο 121 – Κατοχή δεύτερης θέσης

Να θυμάστε:

Απαγορεύεται να διοριστεί ο υπάλληλος σε δεύτερη θέση στο δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις/οργανισμούς και σε πολλά κρατικά/επιχορηγούμενα ΝΠΙΔ

Αν παρόλα αυτά διοριστεί και το αποδεχτεί, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την πρώτη θέση

Επιτρέπεται θέση σε ΕΕ ή διεθνή οργανισμό

Άρθρο 122 – Κώλυμα λόγω συμφέροντος

Να θυμάστε:

Δεν συμμετέχει ο υπάλληλος σε υπόθεση/πράξη όταν έχει συμφέρον ο ίδιος, σύζυγος/σύμφωνο, συγγενείς έως 3ου βαθμού ή υπάρχει ιδιαίτερη φιλία/έχθρα

Δεν μετέχει ως γραμματέας σε αντίστοιχες υποθέσεις

Συγγενείς/σύζυγοι/σύμφωνο (και με δικαστικούς λειτουργούς έως 3ου βαθμού) δεν συμμετέχουν στην ίδια διαδικαστική πράξη

Αν το κρύψει και συμμετάσχει, είναι πειθαρχικό παράπτωμα

Άρθρο 123 – Αστική ευθύνη

Να θυμάστε:

Ο δικαστικός υπάλληλος ευθύνεται απέναντι στο δημόσιο μόνο για ζημία από δόλο ή βαριά αμέλεια

Αν το δημόσιο πληρώσει τρίτους για δική του παράνομη πράξη/παράλειψη (με δόλο/βαριά αμέλεια) μπορεί να του τα ζητήσει πίσω

Οι τρίτοι στρέφονται κατά του δημοσίου, όχι κατά του υπαλλήλου για αυτές τις πράξεις

Καταλογισμός γίνεται μέσω του Ελεγκτικού Συνεδρίου (με αίτηση του Γενικού Επιτρόπου)

Ο καταλογισμός παραγράφεται συνήθως μετά από 5 χρόνια ανάλογα αν αφορά αποζημίωση προς τρίτους ή άμεση ζημία του δημοσίου

Αν δεν υπάρχει δόλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να καταλογίσει μέρος της ζημίας

Αν ευθύνονται πολλοί μαζί, όλοι ευθύνονται εις ολόκληρον

ΑΡΘΡΑ 124-129 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 124 – Υπηρεσιακή εκπαίδευση

Να θυμάστε:

Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα του δικαστικού υπαλλήλου

Η υπηρεσία την ενθαρρύνει, αρκεί να μη διαταράσσεται η λειτουργία της

Τα είδη εκπαίδευσης είναι τρία: α) εισαγωγική εκπαίδευση (υποχρεωτική), β) μετεκπαίδευση και επιμόρφωση (μπορεί να είναι υποχρεωτική) και γ) μεταπτυχιακή εκπαίδευση (προαιρετική)

Άρθρο 125 – Εισαγωγική εκπαίδευση

Να θυμάστε:

Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι 10ημερη εκπαίδευση μετά την ανάληψη υπηρεσίας, είναι απαραίτητη για τη μονιμοποίηση

Την οργανώνει το δικαστήριο ή η εισαγγελία όπου διορίστηκε ο υπάλληλος, ορίζονται ένας δικαστικός/εισαγγελικός λειτουργός και ένας δικαστικός υπάλληλος ως υπεύθυνοι εκπαίδευσης, μπορεί να βοηθήσουν η ΕΣΔι και το ΕΚΔΔΑ

Περιλαμβάνει ρόλο και λειτουργία της δικαιοσύνης, κανόνες δεοντολογίας, βασικά νομοθετήματα, χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων

Στο τέλος συντάσσεται έκθεση πεπραγμένων και έκθεση επίδοσης του υπαλλήλου

Άρθρο 126 – Μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

Να θυμάστε:

Η υπηρεσία οφείλει να μεριμνά διαρκώς για μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

Διευκολύνει συμμετοχή στην ΕΣΔι, σε δικαστήρια, σε φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Ισότιμη πρόσβαση όλων των υπαλλήλων

Άρθρο 127 – Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

Να θυμάστε:

Είναι συμμετοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να είναι συναφές με την υπηρεσία

Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θεσμικά αναγνωρισμένο

Άρθρο 128 – Έκθεση πεπραγμένων

Να θυμάστε:

Ο υπάλληλος μετά το πέρας μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μεταπτυχιακού καταθέτει έκθεση στην υπηρεσία

Η υπηρεσία μπορεί να ζητήσει παρουσίαση σε άλλους

Άρθρο 129 – Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Να θυμάστε:

Δίνεται μία φορά σε όλη την υπηρεσία του υπαλλήλου, έως ένα έτος, μπορεί να δοθεί και τμηματικά και να παραταθεί για μεταπτυχιακό άλλο ένα έτος

Οι προϋποθέσεις είναι τουλάχιστον 3 έτη υπηρεσίας (όχι δοκιμαστική) και ηλικία έως 55 ετών

Η διαδικασία είναι δήλωση ενδιαφέροντος έως 30 Σεπτεμβρίου, απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης έως 30 Νοεμβρίου, χορήγηση με απόφαση Υπουργείου Δικαιοσύνης και σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου

Οι αποδοχές στην Ελλάδα είναι πλήρεις, στο εξωτερικό είναι οι αποδοχές plus έως 50% προσαύξηση ενώ μειώνονται αν υπάρχει υποτροφία

Μετά την υπηρεσιακή εκπαίδευση ο υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία μετά 3 επί τον χρόνο άδειας, αν δεν τηρηθεί τότε ο υπάλληλος επιστρέφει τα χρήματα που έλαβε για να εκπαιδευτεί

ΑΡΘΡΑ 130-137 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 130 – Προσωπικό μητρώο

Να θυμάστε:

Τηρείται προσωπικό μητρώο για κάθε δικαστικό υπάλληλο στην υπηρεσία που ανήκει (δικαστήριο/εισαγγελία/υπηρεσία) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία για ατομική/οικογενειακή κατάσταση, περιουσιακά στοιχεία, τίτλους σπουδών/προσόντα, εκθέσεις αξιολόγησης, άδειες/υπηρεσιακή κατάσταση, πειθαρχικά (αγωγές, αποφάσεις, προσφυγές, δικαστικές αποφάσεις), επιστημονική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, άρθρα, μελέτες κ.λπ.)

Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να βλέπει και να παίρνει αντίγραφα, να ζητήσει διόρθωση/συμπλήρωση/αφαίρεση παράνομου στοιχείου, αν η υπηρεσία δεν διορθώσει/αφαιρέσει, μπαίνει στο μητρώο και η άποψη του υπαλλήλου (ως μέρος του στοιχείου), λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης

‘Άρθρο 131 – Γενικές αρχές αξιολόγησης

Να θυμάστε:

Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική και αφορά ουσιαστικά προσόντα

Βασικές αρχές: αξιοκρατία και αμεροληψία, γίνεται με αξιοπρέπεια και συνεργασία

Σκοπός να αποτυπωθεί η πραγματική υπηρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου, αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και αν μπορεί να διατηρηθεί/εξελιχθεί

Ο αξιολογητής πρέπει να είναι προσεκτικός, υπεύθυνος, αντικειμενικός με σεβασμό στην προσωπικότητα του αξιολογούμενου

Αν φανούν αδυναμίες στόχος είναι να βρεθούν τρόποι βελτίωσης μαζί με τον υπάλληλο

Άρθρο 132 – Αξιολογητές και έκθεση αξιολόγησης

Να θυμάστε:

Κάθε υπάλληλος αξιολογείται από δύο αξιολογητές: 1ος ο άμεσος προϊστάμενος και 2ος ο αμέσως ανώτερος προϊστάμενος

Αν δεν υπάρχει ανώτερος υπάλληλος 2ος αξιολογητής μπορεί να είναι πρόεδρος τμήματος ή διευθύνων δικαστήριο/εισαγγελία (ή λειτουργός που ορίζει)

Σε απόσπαση αξιολογεί ο προϊστάμενος της υπηρεσίας απόσπασης τον υπάλληλο

Ειδικά για Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ειδικές προβλέψεις για το ποιος είναι 1ος και 2ος αξιολογητής ανά θέση (τμήμα/επίτροπος/γενικός συντονιστής/πρόεδρος)

Ο Προϊστάμενος υποχρεούται να συντάξει έκθεση αν ήταν προϊστάμενος τουλάχιστον 6 μήνες το προηγούμενο έτος (ακόμα και αν τώρα υπηρετεί αλλού)

Η έκθεση περιλαμβάνει τίτλους σπουδών και επιμόρφωση του έτους, σύντομη εικόνα του έργου της οργανικής μονάδας, σύντομη εικόνα του έργου του υπαλλήλου, στοιχεία συνέντευξης και βαθμολογία βάσει κριτηρίων

Οι εκθέσεις συντάσσονται μέσα στο 1ο εξάμηνο κάθε έτους και κοινοποιείται στον υπάλληλο με απόδειξη

Ο υπάλληλος μπορεί να κάνει ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο όταν: ο μέσος όρος είναι κάτω από 75 ή υπάρχει μεγάλη απόκλιση βαθμών μεταξύ 1ου και 2ου αξιολογητή (πάνω από 24 μονάδες σε κριτήριο/κατηγορία), ή λείπει η απαιτούμενη ειδική αιτιολογία (όπου απαιτείται) ή είχε πέρσι «άριστα» και φέτος πέσει συνολικά κάτω από το 90, ή υπάρχουν ανακριβή γεγονότα που επηρέασαν τη βαθμολογία

Η προθεσμία της ένστασης είναι 10 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση

Η ένταση πρέπει να γράφει συγκεκριμένα στοιχεία και περιστατικά (αλλιώς απορρίπτεται)

Το υπηρεσιακό συμβούλιο είτε οριστικοποιεί, είτε διορθώνει με πλήρη αιτιολογία, είτε αναπέμπει στους αξιολογητές για νέα κρίση (αν υπάρχει σοβαρό διαδικαστικό θέμα)

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται μέσα σε 2 μήνες

Αν η ένσταση αφορά αξιολόγηση που έκανε μέλος του συμβουλίου, αυτό το μέλος δεν συμμετέχει

Άρθρο 133 – Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης δικαστικών υπαλλήλων

Να θυμάστε:

Κριτήρια τρία: α) γνώση αντικειμένου-ενδιαφέρον-δημιουργικότητα, β) υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά και γ) αποτελεσματικότητα

Δύο αξιολογητές βαθμολογούν από 0-100, τελικός βαθμός ο μέσος όρος αυτών

Όλες οι κρίσεις βαθμολογούνται

Κλίμακα: 90-100 άριστος, 75-89 πολύ καλός, 60-74 καλός, 50-59 μέτριος, 40-49 ανεπαρκής, 0-39 ακατάλληλος

Πάνω από 90 απαιτείται ειδική αιτιολογία και έλεγχος από το υπηρεσιακό συμβούλιο (την 1η φορά)

Κάτω από 60 απαιτείται ειδική αιτιολογία

Ανεπαρκής υπάλληλος 3 συνεχόμενες φορές ή ακατάλληλος τότε εξετάζεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης

Άρθρο 134 – Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Να θυμάστε:

Κριτήρια τρία: α) γνώση-αντίληψη-δημιουργικότητα, β) υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά και γ) διοικητικές ικανότητες-αποτελεσματικότητα

Δύο αξιολογητές βαθμολογούν από 0-100, τελικός βαθμός ο μέσος όρος αυτών

Όλες οι κρίσεις βαθμολογούνται

Κλίμακα: 90-100 άριστος, 75-89 πολύ καλός, 60-74 καλός, 50-59 μέτριος, 40-49 ανεπαρκής, 0-39 ακατάλληλος για θέση προϊσταμένου

Πάνω από 90 απαιτείται ειδική αιτιολογία και έλεγχος από υπηρεσιακό συμβούλιο (την 1η φορά)

Μέτριος/ανεπαρκής/ακατάλληλος απαιτείται εξέταση απαλλαγής από καθήκοντα προϊσταμένου

Οι προϊστάμενοι αξιολογούνται και από υφισταμένους (ερωτηματολόγιο ανώνυμο)

Άρθρο 135 – Συνέντευξη

Να θυμάστε:

Υποχρεωτική συνέντευξη πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση

Την κάνει ο 1ος αξιολογητής

Σκοπός να φωτιστούν στοιχεία που επηρεάζουν την αξιολόγηση, να εκτιμηθεί προσωπικότητα, υπηρεσιακή εικόνα και συνεργασία

Τηρείται πρακτικό (ερωτήσεις-απαντήσεις-μέτρα βελτίωσης) και μπαίνει στην έκθεση

Αν ο μέσος όρος του 1ου αξιολογητή είναι κάτω από 60 προτείνονται υποχρεωτικά μέτρα βελτίωσης, ο υπάλληλος μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις εντός 2 εργάσιμων ημερών

Τα μέτρα βελτίωσης λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στην επόμενη αξιολόγηση

Αν ο αξιολογητής δεν σημειώσει τα μέτρα αυτά τότε λαμβάνεται αρνητικά στην αξιολόγηση αυτού

Άρθρο 136 – Ηθικές αμοιβές

Να θυμάστε:

Είναι δύο είδη: έπαινος και μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων (με δίπλωμα)

Απονέμονται για εξαιρετικές υπηρεσιακές πράξεις ή κοινωνική δράση

Ο έπαινος απονέμεται με απόφαση Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη επταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου

Το μετάλλιο απονέμεται με προεδρικό διάταγμα μετά από σύμφωνη γνώμη επταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου

Άρθρο 137 – Βράβευση προτάσεων ή μελετών

Να θυμάστε:

Χρηματικά βραβεία για πρωτότυπες προτάσεις ή μελέτες που βελτιώνουν οργάνωση, λειτουργία, διαδικασίες ή απονομή δικαιοσύνης

Οι λεπτομέρειες (όργανα, ποσά, διαδικασία) ορίζονται με προεδρικό διάταγμα

Το βραβείο απονέμεται και μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου ή στους κληρονόμους, αν έχει αποβιώσει

ΑΡΘΡΟ 138 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Να θυμάστε: