Από τον προσεχή Σεπτέβριο στο πλαίσιο της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 στο δίκτυο των Ωνάσειων Σχολείων εντάσσονται 8 νέες σχολικές μονάδες. Στην Αττική εντάσσονται το 7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αιγάλεω και το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω. Στο Νότιο Αιγαίο εντάσσονται το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ρόδου και το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου. Στη Δυτική Ελλάδα, στην Ηλεία, εντάσσονται το 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Πύργου και το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πύργου. Επιπλέον, στην Κρήτη εντάσσονται το 9ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το 10ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Με την ένταξη των νέων σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας επεκτείνει το Δίκτυο Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, παρέχοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους μαθητές να επωφεληθούν από την ενιαία και ποιοτική εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρουν αυτά τα σχολεία.
Ωνάσεια Σχολεία: Τα γεωγραφικά όρια για τις νέες σχολικές δομές σε Αττική, Ηλεία, Ρόδο και Κρήτη
Καθορίστηκαν με απόφαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη τα γεωγραφικά όρια για κάθε νέο Ωνάσειο Σχολείο, η ποσόστωση επιλογής μαθητών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του τόπου συνήθους διαμονής. Το ελάχιστο ποσοστό επιλογής μαθητών, κατά τη διαδικασία επιλογής καθορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων για κάθε ΔΗΜ.Ω.Σ..
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του τόπου της συνήθους διαμονής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του τόπου της συνήθους διαμονής είναι τα εξής:
α) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του γονέα/κηδέμονα/ασκούντος την επιμέλεια, του τελευταίου οικονομικού έτους ή
β) αντίγραφο απόδειξης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που να καταλαμβάνει το τρέχον σχολικό έτος ή
γ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
Εάν δεν αποδεικνύεται η διεύθυνση του τόπου συνήθους διαμονής του/της μαθητή/τριας από τα αποδεικτικά στοιχεία του πρώτου εδαφίου, προσκομίζεται κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμός σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμός ηλεκτροδότησης, λογαρια-σμός ύδρευσης ή φυσικού αερίου).
Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ιστορικού μεταβολών στοιχείων φυσικού προσώπου από την πλατφόρμα myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Καθορισμός του Δήμου ή του είδους της γεωγραφικής υποδιαίρεσης του Δήμου για κάθε Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο.
Ο Δήμος ή το είδος της γεωγραφικής υποδιαίρεσης του Δήμου για κάθε Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο, αφού ελήφθη υπόψη, ιδίως, ο πληθυσμός και η διοικητική διάρθρωση του Δήμου στον οποίο βρίσκεται το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο (ΔΗΜ.Ω.Σ.), ορίζεται ως ακολούθως: