«Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της Βασιλίσσης Όλγας πρέπει μέχρι τις 20 Απριλίου να έχει φύγει» τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε πως «Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της Βασιλίσσης Όλγας πρέπει μέχρι τις 20 Απριλίου να έχει φύγει. Έχουν τελειώσει όλες οι παρατάσεις. Το αργότερο την Μεγάλη Εβδομάδα θα παραδοθεί όλο το μήκος της λεωφόρου και θα λήξει και αυτό το «έμφραγμα». Πρόκειται για μια συνολική ρύθμιση που θα μειώσει κατά 20% την κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής.

Τέλος, για την στροφή στην Αθανασίου Διάκου πρόσθεσε «Θα προχωρήσει και αυτή η κυκλοφοριακή ρύθμιση. Θα εγκριθούν μαζί με την Όλγας. Περιμένω την έγκριση, θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, θα εγκριθεί τις επόμενες ημέρες».