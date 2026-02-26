Είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός θα παραστεί σε μια τέτοια εκδήλωση.

Ένα εντελώς νέο τοπίο στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και όχι μόνο, αναμένεται να προκαλέσει η παρουσία και ο χαιρετισμός του Αλέξη Τσίπρα σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η Πρωτοβουλία Πολιτών Θεσσαλονίκης, για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», στο δημαρχείο της πόλης.

Την αποκάλυψη έκανε ο πανεπιστημιακός και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, Άρης Στυλιανού, μιλώντας στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και σε αυτή αναμένεται να προσέλθει πλήθος κόσμου.

Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, αν κι εφόσον επιβεβαιωθούν τα λεγόμενα του κ.Στυλιανού, τότε το «παιχνίδια» της ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου, αρχίζει να σοβαρεύει, καθώς αυτές οι πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης αναμένεται να αποτελέσουν τη «μαγιά» πάνω στην οποία θα δημιουργηθεί η πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού.

Πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα

Από την πρώτη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες και τους υποστηρικτές του να παρέμβουν στα πράγματα, με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης. Σιγά, σιγά, υπήρξαν οι πρώτοι «πυρήνες» που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Πρώτα η Πέλλα, ακολούθησε η Μεσσηνία, ενώ σειρά πήραν άλλες περιοχές στις οποίες έκαναν την εμφάνιση τους αντίστοιχες κινήσεις, όπως η Αχαΐα, η Ανατολική Αττική, ο Νότιος Τομέας Αθήνας, ο Βόρειος Τομέας Αθήνας, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλονίκη, η Δυτική Μακεδονία. Ακολούθησαν η Μαγνησία, η Λάρισα, αλλά και αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Τώρα, είναι η πρώτη φορά που ο κ.Τσίπρας θα παραστεί σε τέτοια εκδήλωση.